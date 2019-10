La moviola di Genoa-Milan: due rigori, c'è quello su Kouamé. Giusti entrambi i rossi

La moviola di Genoa-Milan (arbitro Mariani di Aprilia)

Minuto 23’: Ammonito Zapata che blocca Theo Hernandez fallosamente dopo la palla persa di Romero. Giusto il giallo per il colombiano che non poteva fare nulla sul difensore del Milan che era lanciatissimo verso l'area di rigore.

Minuto 42': Ammonito Calabria stoppa una ripartenza del Genoa fermando Radovanovic. Giusto il giallo per il difensore del Milan.

Minuto 45+3: Saponara espulso per proteste dalla panchina. Il centrocampista del Genoa è costretto a rientrare negli spogliatoi.

Minuto 50': Il Milan chiede un rigore per un tocco di braccio di Biraschi. Al silent check il VAR segnala al direttore di gara di continuare: restano tanti dubbi su questa decisione.

Minuto 53': Leao a duello con Biraschi che col braccio intercetta il pallone. L'arbitro Mariani lascia proseguire l'azione, poi interviene il VAR: il direttore di gara rivede tutto e assegna il Milan ai rossoneri, giustissima la sua decisione. Viene anche espulso Biraschi per il tocco di mano, per aver interrotto una chiara occasione da gol.

Minuto 79': Espulso Calabria per somma di ammonizioni. Il terzino del Milan perde palla e trattiene Kouamé, non si può non dare il secondo giallo.

Minuto 89': Rigore per il Genoa con il fallo di Reina in uscita su Kouamé. Il giocatore è già in caduta quando arriva a Reina, ma lo spagnolo colpisce al piede l'attaccante ivoriano. Il rigore ci può stare, anche se Mariani non va a vedere al monitor di servizio a bordo campo.

Minuto 90+5: Espulso Castillejo per proteste dalla panchina.