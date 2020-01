La moviola di Inter-Atalanta: Lautaro-Toloi, era rigore! Giusto quello su Malinovskyi

La moviola di Inter-Atalanta (arbitro Gianluca Rocchi)

Minuto 8’: Hateboer si becca il cartellino giallo per un intervento in scivolata su Biraghi. Ci può stare l’ammonizione.

Minuto 40’: L’ATALANTA CHIEDE IL RIGORE! Toloi afferrato per un polpaccio da Lautaro Martinez al momento della conclusione, nel tentativo di tap-in dall’area piccola. In diretta non si vede bene il contatto, ma il sig. Rocchi decide di non dare il rigore dopo aver consultato gli addetti al VAR. Le immagini però non scagionano l’attaccante argentino, il tentativo di Laurato è netto: ci doveva essere il penalty per l’Atalanta.

Minuto 42’: arriva un giallo anche per Palomino dopo un tackle su Sensi. Giusta l’ammonizione.

Minuto 59': altro contatto in area, questa volta Djimsiti-Bastoni ma non c'è nulla.

Minuto 87': RIGORE PER L'ATALANTA! Bastoni mette giù Malinovskyi in area, è rigore per Rocchi