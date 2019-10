La moviola di Inter-Parma (arbitro Daniele Chiffi, sezione di Padova)

Minuto 13’: Barella rimedia il cartellino giallo per una trattenuta su Kulusevski. Giusta l’ammonizione.

Minuto 41’: Lautaro Martinez chiede un rigore dopo un contatto con Hernani e Iacoponi. In effetti c’è il tocco di Iacoponi che danneggia l’argentino, ma Chiffi ha lasciato proseguire.

Minuto 56’: Gol di Lukaku che vale il 2-2 su assist di Candreva. Inizialmente viene annullato per fuorigioco di Candreva, ma alla VAR viene giudicata regolare la posizione dell’esterno nerazzurro. Candreva è con la spalla oltre la linea dei difensori e la spalla viene considerata come parte utile per segnare. Alla VAR avevano altre immagini utili?

Minuto 62’: Darmian su Biraghi in area di rigore. Contatto troppo debole per concedere il calcio di rigore in favore dei nerazzurri.