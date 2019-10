La moviola di Juventus-Bologna: dubbi sul gol di Pjanic e sull'intervento di de Ligt al 92'

La moviola di Juventus-Bologna (arbitro Massimiliano Irrati, sezione di Pistoia)

Minuto 2’: Bonucci sgambetta Sansone. Irrati decreta la punizione dal limite per gli ospiti nonostante i giocatori del Bologna chiedessero il rigore, ma il fallo si concretizza già fuori dall’area di rigore.

Minuto 10′: de Ligt chiede un rigore per una spinta di Bani in area. Il contatto c’è e i dubbi restano.

Minuto 22′: ammonito Sansone per un intervento molto pericoloso su Cuadrado con gamba alta.

Minuto 27′: ammonito Sarri per proteste col quarto uomo. Il tecnico bianconero voleva un fallo per una spinta in area su Cuadrado nell’azione precedente al gol dell’1-1 di Danilo.

Minuto 29′: altro fallo dal limite dell’area con Rabiot che rischia tantissimo su Orsolini. Ammonito il francese e punizione dal limite.

Minuto 54’: Juventus a segno con il gol di Pjanic che riporta avanti i bianconeri. Ci sono però dubbi sull’intervento dello stesso Pjanic ad inizio azione che spinge leggermente su Mbaye.

Minuto 58′: fallo di Soriano da dietro su Alex Sandro. Ci stava il cartellino giallo.

Minuto 90+2: liscio in area di de Ligt che svirgolando interviene con il braccio. Irrati non va a rivederlo, ma in collegamento con la VAR decide di non accordare il rigore al Bologna. Il movimento del braccio è congruo al movimento del corpo. Restano comunque i dubbi.