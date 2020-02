La moviola di Juventus-Fiorentina: c'è il rigore su Pjanic, braccio di Pezzella

La diretta qui

La moviola di Juventus-Fiorentina (Pasqua)

Minuto 10: PROTESTA LA JUVENTUS. Douglas Costa per Cuadrado, cross in mezzo. Cutrone disturba Pjanic a centro area al momento del tiro. Per Pasqua non c'è nulla. Anche il VAR conferma, non c'è niente.

Minuto 18: Contatto Ronaldo-Igor in area su un pallone alto: per Pasqua è veniale, le immagini sembrano dargli man forte. Protesta vibratamente il portoghese che rischia il cartellino nell'occasione.

Minuto 37: Tiro di Pjanic respinto dal braccio di German Pezzella in area. Non fischia il direttore di gara Pasqua, ma dopo essere stato richiamato dal VAR cambia idea. Gli estremi del penalty ci sono.