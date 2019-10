La moviola di Juventus-Inter: Rocchi e VAR perfetti, giusto il rigore per il mani di de Ligt

La moviola di Inter-Juventus (arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze)

Minuto 3': i bianconeri chiedono subito un giallo ai danni di Godin che interviene duramente su Ronaldo. L'intervento è falloso, ma non da giallo.

Minuto 12': giallo per Alex Sandro per aver buttato un pallone in campo per ritardare una rimessa laterale dell'Inter con il giocatore che era già pronto con un altro pallone.

Minuto 17': Rocchi è sicuro e decreta il rigore in favore dei nerazzurri per un intervento scellerato di de Ligt che interviene con il braccio largo su Lautaro Martinez. Rigore netto.

Minuto 41': gol di Ronaldo che si inserisce perfettamente sul servizio di Dybala, ma viene annullato per fuorigioco iniziale dell'argentino che era stato lanciato dallo stesso Ronaldo.

Minuto 45+3: Dybala a terra dopo un contatto con Godin, ma non c'è assolutamente nulla. L'arbitro fischia la fine del primo tempo e parte una rissa all'altezza delle panchine.

Minuto 63': duello Lukaku-de Ligt, il belga finisce a terra e si rialza immediatamente. L'arbitro non ferma il gioco e fa cenno di rialzarsi, l'olandese aveva preso il pallone con il suo intervento.

Minuto 66': ancora Lukaku a terra in area di rigore dopo essere stato sbilanciato da Bonucci. Il belga protesta, il difensore azzurro agisce con il fisico senza commettere fallo.

Minuto 72': Ronaldo raccoglie palla all'altezza del limite dell'area di rigore, ma l'arbitro ferma tutto per il fallo di Emre Can che era andato a pressare su Brozovic.

Minuto 74': è la Juventus a chiedere il rigore per l'intervento in area di Brozovic su Bentancur che si inserisce in area e calcia alle stelle. Rocchi è vicino all'azione e fa cenno di continuare. Restano però i dubbi.

Minuto 77': braccio in area di Alex Sandro, ma l'arbitro ha chiamato fallo in attacco di Lukaku che aveva spinto lo stesso Alex Sandro sugli sviluppi del calcio di punizione.

Minuto 85': giallo per Pjanic che ferma fallosamente Barella praticamente all'altezza del fallo laterale. Giustissimo il giallo per il bosniaco.

Minuto 88': Vecino in ritardo su Pjanic e giallo per l'uruguaiano. Giusta la decisione di Rocchi.

Minuto 90': Barella si tuffa prima di entrare in area di rigore. Rocchi lo vede e lo ammonisce.