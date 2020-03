La moviola di Juventus-Inter: sul 2-0 espulso Padelli dalla panchina per proteste

Juventus-Inter (arbitro Guida di Torre Annunziata)

2’ Douglas Costa chiede un rigore per un fallo di mano di Ashley Young. Guida fa proseguire l’azione e successivamente interrompe l’azione assegnando una punizione per l’Inter per un fallo di Lautaro Martinez. L’Avar Mazzoleni non richiama l’attenzione di Guida perché anche se il tocco di mano c’è la distanza è veramente ravvicinata e il braccio aderente al corpo. Decisione tutto sommato condivisibile quella della terna arbitrale.

11’ Traversone dalla sinistra di Young a cercare a centro area Lukaku, che viene anticipato da Bonucci. L’Inter chiede a gran voce un tocco di mano, ma il replay mostra come nell’occasione il difensore bianconero prima devii la palla con la coscia e poi la sfera vada a carambolare sulla mano aderente al corpo. Giusto non fischiare nulla.

32’ Brozovic recupera una palla al limite dell’area di rigore scarica su Candreva che viene chiusa e poi la palla schizza sui piedi di Lautaro Martinez che punta de Ligt che lo stende al limite dell’area. Guida vede tutto e fa bene a concedere la punizione per i nerazzurri.

71’ Primo giallo del match. Matias Vecino per un intervento scomposto ai danni di Alex Sandro. Decisione che ci può stare.

79’ GIALLO A BROZOVIC E ROSSO A PADELLI DALLA PANCHINA! Intervento in scivolata in ritardo di Brozovic a bloccare la ripartenza di Matuidi. Cartellino giallo che ci sta tutto, Guida però, grazie alle porte chiuse, sente una protesta non gradita della panchina nerazzurra in particolare di Padelli che viene espulso per proteste. Incredulo il secondo portiere nerazzurro che lascia il campo esclamando un laconico: non ho parole!”

87’ AMMONITO RONALDO Cartellino giallo anche per Cristiano Ronaldo che, dopo uno scontro con Skriniar, allontana il pallone con stizza e rallenta la ripresa del gioco. Guida vede tutto e ammonisce il fuoriclasse portoghese.