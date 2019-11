La moviola di Juventus-Milan: manca un giallo a Matuidi, giusta l'ammonizione a Cuadrado

La moviola di Juventus-Milan (arbitro Fabio Maresca sezione di Napoli)

Minuto 1': subito intervento in tackle di de Ligt su Piatek, per l'arbitro è tutto regolare. Intervento però molto duro.

Minuto 9': Ronaldo bloccato da Paquetà che allarga il braccio, ma il brasiliano non commette fallo.

Minuto 36': Cuadrado va giù sul contatto con Krunic, ma l'arbitro fischia una punizione per i rossoneri per il braccio largo del colombiano - in precedenza - sul centrocampista del Milan.

Minuto 40': giallo per Krunic che interviene da dietro su Bernardeschi. Giusto il giallo per l'ex centrocampista dell'Empoli.

Minuto 44': intervento da dietro di Bernardeschi su Bennacer. Punizione per il Milan, con il centrocampista dei bianconeri che rischia il giallo.

Minuto 45': Bennacer in chiusura su Higuain. Trattenuta dell'argentino e ammonizione giusta per l'algerino.

Minuto 50': Matuidi sbraccia con Bennacer, c'è anche un colpo sul volto. Doveva esserci il giallo.

Minuto 54': Bernardeschi crossa da fuori area, palla direttamente a lato. Il giocatore della Juve chiede l'angolo, ma non c'è la deviazione di Duarte.

Minuto 56': Cuadrado si becca il giallo per aver allontanato il pallone dopo aver concesso una rimessa laterale. Giusta la decisione dell'arbitro.