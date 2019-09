La moviola di Milan-Fiorentina LIVE! Manca un rigore al Milan? Giusta l'espulsione a Musacchio

Milan-Fiorentina, la diretta minuto per minuto

La moviola di Milan-Fiorentina (arbitro Giacomelli di Trieste)

12’ CALCIO DI RIGORE per la FIORENTINA! Dopo la splendida azione personale di Ribery conclusa con un rasoterra deviato da Donnarumma miracolosamente, Chiesa è il più lesto di tutti a scaraventarsi sul pallone e a farsi far fallo da Benaccer che lo sgambetta prima della battuta a rete. Giacomelli non ha dubbi e concede un penalty sacrosanto, che Pulgar manda a segno.

32’ Timide proteste rossonere nei confronti di Giacomelli per un abbraccio di Caceres in area di rigore ai danni di Piatek. Sul cross dalla sinistra di Theo Hernandez, l’ex difensore della Juventus si prende un bel rischio abbracciando il polacco che non appena sente il contatto si lascia cadere a terra. Episodio dubbio ma dopo un check al VA, il direttore di gara triestino decide di far correre.

49’ AMMONITO PEZZELLA. Retropassaggio di Ribery sul quale si avventa Piatek che viene fermato con un intervento deciso di Pezzella che prende palla e gambe. Giusta l’ammonizione, perché il capitano viola blocca una potenziale ottima occasione da gol del Milan.

52’ ESPULSO MUSACCHIO Nel tentativo di recuperare la posizione, Musacchio stende Ribery con un fallo con il piede a martello sulla tibia dell’ex Bayern. Inizialmente Giacomelli sventola il giallo ma richiamato dall’Avar Vivenzi va a rivedere l’azione al monitor e cambia idea espellendo il difensore spagnolo, che paga il suo intervento sconsiderato col piede alto e a martello sullo stinco di Ribery.

69’ Secondo rigore per la Fiorentina! Castrovilli entra in area di rigore e viene steso da Benaccer proprio sotto gli occhi di Giacomelli che non può far altro che fischiare la massima punizione.