La moviola di Milan-Udinese: i rossoneri chiedono un rigore, Pairetto e la VAR dicono no

La moviola di Milan-Udinese (arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino)

Minuto 6' - Gol dell'Udinese: Donnarumma esce in maniera avventata e contrasta irregolarmente Lasagna, il guardalinee alza la bandierina rilevando il fallo del portiere del Milan, l'azione prosegue e Stryger Larsen insacca a porta vuota da posizione defilata.

Minuto 23' - Leao entra in area dalla sinistra e lascia partire un traversone basso intercettato in scivolata da Troost-Ekong. Braccio o spalla? Pairetto lascia correre, i rossoneri chiedono la concessione del rigore ma la VAR conferma la decisione del direttore di gara. Da valutare anche un presunto fallo a inizio azione di Bennacer ai danni di De Paul: l'intervento del centrocampista del Milan sembra irregolare.

Minuto 27' - Castillejo prende posizione sull'out destro e viene trattenuto da Sema. Pairetto ammonisce il giocatore dell'Udinese, decisione che appare un po' severa.

Minuto 40' - Cartellino giallo anche per Bennacer che trattiene piuttosto vistosamente Fofana in mezzo al campo: ammonizione giusta per il centrocampista algerino del Milan.

Minuto 52' - Girata di destro di Ibrahimovic in piena area, il pallone prima carambola sull'anca di Becao e poi sulla gamba destra di Troost-Ekong. Il Milan chiede un fallo di mano che non c'è. Pioli viene ammonito per proteste.

Minuto 62' - Conti trattiene leggermente Okaka sulla corsia di destra all'altezza della trequarti. Pairetto fischia una punizione per l'Udinese, il terzino del Milan protesta platealmente e rimedia un cartellino giallo.

Minuto 80' - Zlatan Ibrahimovic entra duramente sulla caviglia di Becao: ammonizione giusta per lo svedese.