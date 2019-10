La moviola di Napoli-Atalanta: Llorente chiede un rigore, ma è suo il primo fallo su Kjaer?

La moviola di Napoli-Atalanta (arbitro Piero Giacomelli, sezione di Trieste)

Minuto 86’: il Napoli protesta per un contatto in area tra Kjaer e Llorente. Il danese mette giù il basco, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Dal ribaltimento di fronte arriva il pareggio dell’Atalanta con il gol di Ilicic, partito in posizione regolare. C’è comunque il VAR in corso, ma Luca Banti conferma la scelta di Giacomelli. Non c’è rigore, a dire del VAR, perché in precedenza c’è un braccio largo di Llorente su Kjaer. Qui nasce il dilemma: c’è stata prima la trattenuta di Kjaer o il braccio largo di Llorente?

Minuto 90’: Espulso Carlo Ancelotti per proteste. Il tecnico del Napoli invita i suoi a tornare a giocare, ma nel mentre dice a Giacomelli ‘chiediti perché’, ecco che il direttore di gara lo espelle.

Minuto 90+6: Toloi tocca con il braccio sul cross da destra di Di Lorenzo, ma non c’è nulla perché il braccio del difensore brasiliano era attaccato al corpo.