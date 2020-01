La moviola di Roma-Juventus: c'è il rigore per il mani di Alex Sandro, Higuain segna in fuorigioco

La moviola di Roma-Juventus (arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata)

Minuto 9’: RIGORE PER LA JUVE! Veretout perde palla sul pressing di Dybala e poi lo stende in area di rigore. Giusto assegnare il penalty, e giusto dare solo l’ammonizione al centrocampista francese.

Minuto 12’: ammonito Pjnanic per un fallo su Pellegrini prima dell’ingresso in area di rigore. È giusto.

Minuto 18’: Pellegrini calcia a botta sicura, ma salva tutto Rabiot sulla linea di porta. Il braccio era adiacento al corpo.

Minuto 26’: ammonito anche Mancini per un fallo ai danni di Matuidi. Guida estrae il cartellino al termine dell’azione.

Minuto 31’: ammonito de Ligt appena entrato per un fallo su Zaniolo che poi è costretto al cambio.

Minuto 43’: Mancini chiede un braccio di de Ligt appena fuori dall’area di rigore, ma il centrale olandese aveva colpito con la fronte.

Minuto 45’: giallo per Cuadrado che interviene in ritardo su Perotti. Giusta l’ammonizione.

Minuto 51': possibile braccio di Rabiot sugli sviluppi di un corner, per l'arbitro non c'è rigore.

Minuto 68': RIGORE PER LA ROMA! Viene assegnato un penalty anche ai giallorossi, grazie alla visione delle immagini VAR da parte dell'arbitro Guida, per il mani di Alex Sandro. Braccio lontano dal corpo, rigore nettissimo.

Minuto 79': gol annullato alla Juventus per il fuorigioco di Higuain su assist di Ronaldo. Giusta la segnalazione.

Minuto 87': Smalling rischia qualcosa con l'intervento su Cuadrado. Non c'è fallo per il direttore di gara.

Minuto 90+1: de Ligt rischia tantissimo su Dzeko in area di rigore, intervento non pulito ma non c'è rigore.