La moviola di Sampdoria-Napoli: giusto il rigore su Quagliarella, dubbi sul gol annullato a Ramirez

La moviola di Sampdoria-Napoli (arbitro Federico La Penna di Roma 1)

Minuto 54’: arriva il pareggio della Samp con la spettacolare rovesciata di Gaston Ramirez. L’arbitro va a rivedere però l’azione, perché all’inizio di tutto c’è un tocco di braccio di Gabbiadini a duello con Di Lorenzo. Il braccio di Gabbiadini non è perfettamente adiacente al corpo, ma sta rientrando nel momento dell’elevazione. L’arbitro annulla il gol, valutando non congruo il movimento del braccio di Gabbiadini. Difficile la decisione per il direttore di gara che poi ammonisce Gaston Ramirez per proteste. Si poteva convalidare il gol.

Minuto 60’: gol annullato a Zielinski che segna in fuorigioco dopo il palo colpito da Insigne. Giusta la decisione di non convalidare il gol.

Minuto 69’: ancora proteste nell’area di rigore del Napoli, per un presunto tocco di mano di Manolas. C’è il silent check, non c’è nulla come confermato dalle immagini.

Minuto 70’: Quagliarella a terra in area! Altro rigore richiesto dai doriani, questa volta per un calcio di Manolas sul piede sinistro del capitano della Samp. L’arbitro non dà nulla, ma poi rivede le immagini alla VAR e decreta il penalty per i padroni di casa. Giusta decisione. Poi Quagliarella esce infortunato.

Minuto 87': ammonito Linetty per un fallo su Manolas. Giusta decisione del direttore di gara.

Minuto 90+3: entrataccia di Demme che si becca giustamente il giallo.

Minuto 90+5: ammonito Politano appena entrato per una simulazione. In realtà c'è il calcio di Colley ai suoi danni, ci stava il calcio di punizione.