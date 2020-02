La moviola di Udinese-Inter: non c'è nulla su Okaka, giusto dare rigore per fallo su Sanchez

La moviola di Udinese-Inter (arbitro Marco Di Bello, sezione di Brindisi)

Minuto 11': subito ammonito Barella per un intervento in ritardo su Lasagna. L'ex centrocampista del Cagliari è troppo irruento, giusto il giallo.

Minuto 54': Okaka finisce a terra sul contatto in area con Skriniar. Il difensore dell'Inter si appoggia leggermente, ma non ci sono gli estremi per dare il calcio di rigore.

Minuto 69': Alexis Sanchez pescato in area di rigore, con il cileno che viene steso poi da Musso. Rigore per l'Inter, poteva starci anche il giallo per il portiere dell'Udinese.

Minuto 89': ancora proteste dell'Udinese per il contatto Jajalo-Brozovic in area di rigore, ma anche in questo caso non c'è nulla.