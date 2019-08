La moviola di Udinese-Milan: braccio di Samir in area ma Pasqua e il VAR non danno rigore

La moviola di Udinese-Milan 1-0 (arbitro Pasqua di Tivoli)

45' Primo episodio che fa discutere. Tocco con il braccio di Castillejo al limite dell'area di rigore del Milan su cross dalla destra di Stryger-Larsen silent check per l'arbitro Pasqua, che però ordina la ripresa del gioco. Decisione che non convince, la punizione per i bianconeri dal limite era la decisione migliore.

70' Suso pesca con un lancio in verticale Piatek, che ingaggia un duello in velocità con Ekong che con mestiere trattiene leggermente Piatek, che accentua la caduta. L’arbitro la correre senza l’ausilio del Var. Il difensore friulano rischia grosso dando un buffetto al centravanti polacco, che finisce a terra. Ma l’arbitro sceglie di non decidere e lascia correre.

82' L’episodio più controverso. Proteste vibranti del Milan per un rigore non concesso per un tocco di mano di Samir nell'area di rigore dell'Udinese. Pasqua va a rivedere l’episodio al Var ma sceglie di non concedere il penalty neanche in questo caso, nonostante l’episodio ricordasse molto quello sanzionato con un rigore da Massa per il tocco di mano di Zielinski in area di rigore. Dopo una giornata l’uniformità di giudizio è già una sconosciuta...