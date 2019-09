La moviola di Verona-Milan: fa discutere il rosso a Stepinski, calcione galeotto a Musacchio

La diretta di Verona-Milan

La moviola di Verona-Milan (Arbitro: Manganiello)

- Minuto 21: Intervento molto scomposto e a gamba tesa di Stepinski su Musacchio nei pressi dell’area rossonera; l’arbitro Manganiello estrae in un primo momento il cartellino giallo ma, dopo consulto al monitor, opta per il rosso. Decisione controversa: intervento di certo pericoloso (l’attaccante colpisce infatti il pallone ma sulla prosecuzione impatta il volto del difensore) ma non violento nelle intenzioni. Poteva starci anche solamente il giallo.