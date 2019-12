La moviola LIVE di Inter-Roma: proteste di Lautaro, ma è suo il tocco con il braccio

La moviola di Inter-Roma: arbitro Gianpaolo Calvarese (sezione di Teramo)

Minuto 6': lancio di Godin per Lautaro Martinez sulla trequarti, ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di offside dell'argentino. Fuorigioco millimetrico.

Minuto 7': ancora fuorigioco di Lautaro Martinez dopo la spizzata di Lukaku sul cross da sinistra di Biraghi.

Minuto 35': Lukaku messo giù da Smalling fuori dall'area di rigore. Punizione dai 25 metri per l'Inter, ci poteva stare il giallo.

Minuto 37': Biraghi entra in area e finisce a terra dopo un contatto con Spinazzola. Il laterale dell'Inter chiede il rigore, ma non c'è nulla

Minuto 45': Lautaro Martinez messo giù appena prima di entrare in area da Mancini. Sembra fallo più cartellino per il centrale della Roma (possibile addirittura il rosso per Mancini), ma l'arbitro aveva chiamato inizialmente un controllo di braccio di Lautaro Martinez. Decisione giusta.

Minuto 47': attacca l'Inter, ma arriva il fallo in attacco di Lazaro che si aggancia con Perotti e lo butta giù.

Minuto 51': al tiro Lautaro Martinez che manda alto sopra la traversa dopo il tocco in mezzo di Vecino. L'assistente non aveva visto la partenza irregolare di Vecino.

Minuto 56': Diawara finisce a terra dopo uno scontro con Borja Valero e si lamenta con l'arbitro. Il fallo c'era, ma l'arbitro ha lasciato il vantaggio ai giallorossi che poi hanno sbagliato il cross con Perotti.

Minuto 59': brutto intervento di Vecino che colpisce Kolarov all'altezza della tibia. Ci stava il giallo.