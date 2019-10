La Moviola LIVE di Juventus-Inter: rigore netto per i nerazzurri, giusto annullare il gol a Ronaldo

La moviola di Inter-Juventus (arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze)

Minuto 3': i bianconeri chiedono subito un giallo ai danni di Godin che interviene duramente su Ronaldo. L'intervento è falloso, ma non da giallo.

Minuto 12': giallo per Alex Sandro per aver buttato un pallone in campo per ritardare una rimessa laterale dell'Inter con il giocatore che era già pronto con un altro pallone.

Minuto 17': Rocchi è sicuro e decreta il rigore in favore dei nerazzurri per un intervento scellerato di de Ligt che interviene con il braccio largo su Lautaro Martinez. Rigore netto.

Minuto 41': gol di Ronaldo che si inserisce perfettamente sul servizio di Dybala, ma viene annullato per fuorigioco iniziale dell'argentino che era stato lanciato dallo stesso Ronaldo.