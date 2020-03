Juventus-Inter (arbitro Guida di Torre Annunziata)

2’ Douglas Costa chiede un rigore per un fallo di mano di Ashley Young. Guida fa proseguire l’azione e successivamente interrompe l’azione assegnando una punizione per l’Inter per un fallo di Lautaro Martinez. L’Avar Mazzoleni non richiama l’attenzione di Guida perché anche se il tocco di mano c’è la distanza è veramente ravvicinata e il braccio aderente al corpo. Decisione tutto sommato condivisibile quella della terna arbitrale.

10’ Traversone dalla sinistra di Young a cercare a centro area Lukaku, che viene anticipato da Bonucci. L’Inter chiede a gran voce un tocco di mano, ma il replay mostra come nell’occasione il difensore bianconero prima devii la palla con la coscia e poi la sfera vada a carambolare sulla mano aderente al corpo. Giusto non fischiare nulla.

32’ Brozovic recupera una palla al limite dell’area di rigore scarica su Candreva che viene chiusa e poi la palla schizza sui piedi di Lautaro Martinez che punta de Ligt che lo stende al limite dell’area. Guida vede tutto e fa bene a concedere la punizione per i nerazzurri.

