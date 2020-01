La moviola LIVE di Napoli-Fiorentina: braccio di Allan in area, Demme rischia subito il rosso

La moviola di Napoli-Fiorentina (arbitro Fabrizio Pasqua sezione di Tivoli)

Minuto 17': Allan interviene con il braccio destro dopo il colpo di testa di Luperto sugli sviluppi di un corner. Non c'è volontarietà da parte del brasiliano, ma il braccio è lontano dal corpo. Pasqua va a rivedere le immagini con l'ausilio della VAR, ma decide - a sorpresa - di non decretare il rigore.

Minuto 31': gol di Cutrone che realizza il momentaneo 2-0 per la Fiorentina, ma viene annullato per fuorigioco. L'ex Milan era partito in posizione irregolare sul tocco smarcante di Chiesa. Ad inizio azione c'era stato il colpo di testa di Chiesa salvato sulla linea da Ospina: la palla non aveva oltrepassato la linea di porta.

Minuto 66': ammonito Demme appena entrato. Il centrocampista si era giocato il fallo tattico per fermare il contropiede di Chiesta: giallo giusto.

Minuto 68': Milik fermato in area di rigore per un fallo su Dalbert. Bravissimo il brasiliano nella diagonale e a prendere il fallo dal polacco.

Demme - Napoli-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Minuto 80': altro fallo tattico di Demme che mette giù Sottil. Il centrocampista era già ammonito, l'arbitro lo grazia.

Minuto 84': fallaccio di Dalbert su Lozano che era partito sulla destra. Giusto il giallo per il laterale della Fiorentina.

