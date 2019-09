La moviola LIVE di Sampdoria-Inter: espulso Alexis Sanchez dopo una simulazione

La moviola di Sampdoria-Inter (arbitro Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo)

Minuto 22': Sanchez segna sul secondo palo, battendo Audero per il 2-0. Assist di Sensi anche se il centrocampista ex Sassuolo voleva calciare. L'arbitro attende il VAR prima di assegnare il gol, ma non c'è nessun fuorigioco.

Minuto 36': Candreva a segno con un destro al volo che finisce sotto le gambe di Audero. L'arbitro annulla tutto per il fuorigioco dell'ex Lazio sul servizio di Alexis Sanchez.

Minuto 43': Alexis Sanchez rientra a centrocampo, ma commette un fallo stupido su Ekdal. Giallo giusto per il cileno.

Minuto 46': prima azione della ripresa e Alexis Sanchez finisce a terra nell'area di rigore della Samp dopo un contatto con Chabot. Calvarese vede tutto e vede la simulazione del cileno che già ammonito viene espulso. Giustissima la decisione dell'arbitro.