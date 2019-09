La nuova vita di Antonio Cassano: studia per diventare direttore sportivo

Vita nuova per Antonio Cassano, che a 37 anni compiuti lo scorso 12 luglio decide di avventurarsi in un'avventura professionale per lui inedita: Fantantonio si è infatti iscritto al corso per diventare direttore sportivo che partirà lunedì prossimo nell'Aula Magna di Coverciano. Dovrà affrontare un programma didattico della durata complessiva di 144 ore spalmate in 6 settimane di lezione. Oltre a lui, seduti tra i banchi, ci saranno vecchie conoscenze della Serie A come Sergio Pellissier e Alessandro Lucarelli oltre a Elisabet Spina che, come precisa La Gazzetta dello Sport, è passata alla storia per essere stata "la prima donna ad abilitarsi col massimo dei voti a Coverciano come allenatrice professionista Uefa A".

Un anno fa l'addio al calcio giocato

Cassano aveva già espresso l'intenzione di iscriversi al corso per diesse nell'estate 2018 salvo poi cambiare idea tentando di tornare a fare il calciatore. Un tentativo, tuttavia, che finì nel nulla: dopo essersi allenato per qualche giorno con la Virtus Entella, infatti, Fantantonio aveva annunciato pubblicamente il suo addio al calcio giocato.