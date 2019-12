Inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. La squadra partenopea viene battuto da un gagliardo Parma per 2-1 nel recupero.

Nonostante il risultato avverso, i padroni di casa non giocano una brutta gara. Sicuramente peccano di concretezza sotto porta e sbagliano in difesa, castigati dalla squadra di D'Aversa. Il primo errore avviene dopo pochi secondi, con Koulibaly che sbaglia e Kulusevski porta avanti i suoi. L'altro erroraccio accade nel recupero, con la scivolata di Zielinski che lancia Gervinho nel contropiede decisivo.

Come detto comunque la squadra partenopea non gioca male e ne ha moltissime di occasioni per pareggiare i conti e per vincere l'incontro, ma la palla non entra grazie a un grande Sepe a una poca cattiveria sotto porta. Bene Milik, buon ingresso di Mertens, Insigne ce la mette tutta ma sbaglia tanto e viene costantemente beccato dal pubblico. C'è da lavorare sicuramente in casa Napoli che rimane fermo in classifica a quota 21, mentre il Parma sale a 24.

Sorride e tanto il Parma che, dopo la Roma, si toglie il lusso di battere il Napoli al San Paolo. Solito gioco di D'Aversa, praticamente perfetto dietro e sempre pericoloso in contropiede. Kulusevski è ormai un campione bello e fatto, Gervinho regala ai suoi il successo al 93'. Che dire, sono due anni che gioca così la squadra crociata ma riesce sempre a portare a casa il risultato.

Kulusevski - Napoli-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (dal 4' Luperto), Mário Rui; Fabian, Allan (dal 63' Mertens), Zielinski; Callejón, Milik, L.Insigne (dal 79' Lozano). All. Gattuso

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà (dal 66' Grassi); Kulusevski, Cornelius (dal 16' Sprocati, dal 76' Pezzella), Gervinho. All. D'Aversa

GOL: Kulusevski (P), Milik (N), Gervinho (P),

AMMONITI: Gervinho (P), Gagliolo (P), Mertens (N), Milik (N),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Di Bello

Milik, Zielinski - Napoli-Parma - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

La cronaca in 12 momenti chiave

03' PARMA SUBITO AVANTI: Erroraccio di Koulibaly che perde palla a centrocampo, Kulusevski si invola e davanti al portiere non sbaglia.

24' ZIELINSKI SBAGLIA DAVANTI A SEPE: Dalla sinistra Zielinski si inbuca ed entra in area, spara però il sinistro alle stelle.

32' PAZZESCO ERRORE DI INSIGNE: Imbucata fantastica di Milik per Insigne che solo davanti a Sepe clamorosamente non trova la porta.

41' PIAZZATA DI FABIAN RUIZ: Passaggio di Insigne per Fabian Ruiz che cerca la precisione ma è facile per Sepe che blocca.

42' PALO DI GERVINHO: Solito contropiede del Parma con l'ivoriano che penetra in area e tira in porta, Meret sfiora il pallone che si stampa sul palo.

45' SINISTRO DI INSIGNE: Milik lo serve di tacco ma Lorenzo spara alto sopra la traversa.

45+3' RIGORE, MA POI IL VAR CAMBIA IDEA: Incrocio di gambe tra Hernani e Zielinski. L'arbitro dà rigore, ma poi col VAR cambia idea ed è solo punizione dal limite, sprecata da Insigne.

56' SEPE RESPINGE SU INSIGNE: Punizione interessante per il Napoli da posizione defilata. Insigne va sul pallone ma Sepe respinge

65' MILIK NON SBAGLIA: Cross dalla destra subito di Mertens per l'attaccante che di testa trova il pareggio

70' PAZZESCA AZIONE DI GERVINHO: L'ivoriano scardina tutta la difesa del Napoli e prova il diagonale di sinistro, bravo Meret a respingere.

86' PROVA A PIAZZARLA A GIRO MERTENS: Di poco alto sopra l'incrocio dei pali.

93' PARMA CHE COLPISCE IN CONTROPIEDE! Kulusevski e Gervinho confezionano il più micidiale dei contropiedi.

MVP

BRUNO ALVES: Il Parma è cinico davanti, ma è anche estremamente solido dietro. Il merito è certamente del capitano Bruno Alves che è perfetto in ogni occasione. Il Napoli ha 11 corner e sulle fasce scatena decine di cross, ma che sono sempre e solo preda del portoghese.

Promosso

Dejan KULUSEVSKI: Ha fatto due partite sottotono e il mondo intero si è scagliato contro il ragazzo che, ricordiamolo sempre, è un 2000, quindi ci sta che non giochi sempre da fenomeno. Oggi però torna il campioncino ammirato da inizio anno. Questo ha numeri grandiosi.

Bocciato

Kalidou KOULIBALY : Può un giocatore stare in campo quattro minuti ed essere il peggiore in campo? Beh se in quattro minuti fa due errori clamorosi e uno di questi causa il gol del vantaggio del Parma, diventa il peggiore. E l'infortunio non c'entra nulla, accade dopo l'errore.