La prima di Ibrahimovic: avanti adagio (perché, vi aspettavate di più?)

William Shakespeare, uno che qualcosa ha scritto e qualcosa ha fatto, l’avrebbe liquidato così: molto rumore per nulla. Alludo al ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel campionato italiano di calcio, lunedì 6 gennaio 2019, 55° minuto di Milan-Sampdoria 0-0. Chi scrive ne aveva "rispettato" il reclutamento, considerandolo una botta di viagra per una combriccola di giovanotti (e non di nonnetti). Al di là della metafora, e scherzi a parte, lunga è la strada e accidentato il panorama.

Ibra ha sostituito un Krzysztof Piatek in crisi di pericolosità. Ha cercato di agitare una squadra che non segna, con questa, da tre partite (Sassuolo, Atalanta, Sampdoria) ed era reduce, come gli almanacchi raccontano, dal 5-0 di Bergamo.

Ha 38 anni, lo svedese, e risultava in ferie da mesi. Poteva vincere, il Milan, ma soprattutto perdere. Claudio Ranieri è un artigiano del Testaccio che, con il Leicester, si è regalato una favola. Non sarà facile salvare una società che Massimo Ferrero, detto "er viperetta", continua a smontare e rimontare, ma ci sta provando. E con un Manolo Gabbiadini più "cattivo", o un Gigio Donnarumma meno reattivo, chissà cosa sarebbe successo.

C’era, a San Siro, il pubblico delle grandi occasioni, a conferma di quanto la memoria, in certi frangenti, aiuti a lenire la pancia vuota, a saziare la cronaca spoglia. Resto dell’avviso che Ibra, in barba all’età, non sarà una zavorra. Almeno in questo Milan. Il problema è che tipo di soluzione diventerà per Stefano Pioli. I compagni sembravano ammirarlo, fiutarlo, soffrirlo: la personalità si pesa al netto della forma fisica e della benzina nel serbatoio. E la sua non si discute.

Con lui era entrato anche Rafael Leao (al posto di Jack Bonaventura). Assestamenti che, come la staffetta tra Rade Krunic e Paquetà nel finale, non hanno lasciato tracce memorabili. Servirebbe lo Jesus Suso dei tempi belli, quello che puntava l’uomo, lo scartava e creava superiorità numerica, non la copia sbiadita di un’ala scossa da una stagione mediocre e dall’epifania di un monumento che si è preso, per colpa dei peccati dello spogliatoio, tutti i ceri, tutte le novene.

Meno del Milan, fermo a 16 gol, hanno segnato soltanto Spal (12), Udinese e Sampdoria (14). Prendersela con il destino cinico e baro non ha senso, specialmente dopo la bellezza di 18 giornate e un cambio di allenatore (Marco Giampaolo). Sabato è in programma la trasferta di Cagliari. La classifica rimane un pericoloso limbo in balia di svolte che, come i Tartari del deserto di Dino Buzzati, non arrivano mai. Il mercato di gennaio potrebbe portare Jean-Clair Todibo, difensore eclettico del Barcellona, fra i più brillanti contro l’Inter. Zvone Boban e Paolo Maldini navigano a vista. Ibra andrà coinvolto di più, nella speranza che il gruppo lo accompagni senza lasciarsi schiacciare dal nome, e che il terremoto nelle gerarchie d’attacco non porti o comporti sconquassi psicologici.

Come vi è sembrata la prima di Ibra? Avete colto tracce di un "altro Milan"?