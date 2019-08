La prima Juventus di Sarri senza Sarri: piccolo mondo antico

La prima Juventus «grand hotel» di Maurizio Sarri senza Sarri non poteva che ricalcare l’ultima di Massimiliano Allegri: nella formazione, nelle idee, nel risultato; 1-0, curiosamente lo stesso di Verona, contro il Chievo, nell’estate del 2014: quando tutto, dopo la fuga di Antonio Conte, ricominciò.

In questi casi ci si butta famelici sulle tracce del nuovo, Cristiano vicino a Gonzalo Higuain, per un 4-4-2 che ha eccitato la curiosità; il centrocampo d’antan (Sami Khedira, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi); Matthijs De Ligt, mister 75 milioni, in panca (una lettura, questa, cara alla liturgia del mister deposto, da Paulo Dybala a Higuain); Douglas Costa molto dentro la manovra, anche se spesso soffocato dalla densità del Parma.

Immagino che Giovanni Martusciello non abbia fatto di testa sua, dalle scelte al resto. Se mai: quanto incide il tecnico in partita? Ai tempi juventini del Martello e dei quattro mesi di squalifica per omessa denuncia (Scommessopoli), la supplenza di Massimo Carrera e poi di Angelo Alessio portò a una media punti superiore persino a quella del titolare della cattedra. Va detto però che, all’epoca, Conte allenava durante la settimana e aveva già impostato la squadra, Sarri non ancora.

Si corre verso Juventus-Napoli di sabato. Di un ritorno del «principale» non si parla. Si procede per tracce, per mulinelli di polvere, per sensazioni-nozioni. Al Tardini ha deciso Giorgio Chiellini, ma in porta continua a tirare soltanto Cristiano, un po’ come successo da Natale a primavera. Il primo tempo è stato all’altezza, il secondo - per sfinimento, arretramento e sussulti (degli avversari) - non proprio.

Il calcio d’agosto, anche adesso che fa classifica, va sempre preso con le pinze. Soprattutto a mercato aperto. Si chiude il 2 settembre e non so mica cosa resterà della Juventus di Parma. Chi scrive, Dybala lo terrebbe ma ho visto che l’eroe di Trieste è stato parcheggiato - e ignorato, addirittura - a vantaggio di un Pipita tutto sponde e niente fionde (tributo al Re?).

Sarà cruciale il mosaico del centrocampo. Pjanic alla Jorginho è la rotella più delicata. La caccia al tiki taka insistito è stata inaugurata ufficialmente sabato; l’intento, palese, è di azzerare le pause, di avanzare il baricentro per far coincidere, se e ove possibile, la fase difensiva con la fase offensiva.

Joao Felix, Rabiot, Atletico Madrid-JuventusGetty Images

La rosa attuale, tagli Champions a parte, è molto profonda ma attenzione: Aaron Ramsey è fragile, Adrien Rabiot non gioca da una vita, un guerriero come Mario Mandzukic viene offerto a destra e a sinistra, si continua a parlare di uno scambio fra Dybala e Mauro Icardi (scambio che, avendo Higuain, non farei mai). L’operazione Marziano ha spinto il bilancio aziendale su picchi scabrosi. Nello stesso tempo, se si annuncia per megafono la lista dei partenti, difficile che, salvo clamorosi colpi di scena, si possa poi portare a casa il massimo delle «valenze».

Le vostre sensazioni sulla primissima Juventus del dopo «il calcio gli è semplice»?