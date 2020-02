La provocazione del presidente del Cittadella: giocatori con la partita IVA in Serie A e Serie B

Il Presidente del Cittadella Andrea Gabrielli affronta il tema della defiscalizzazione nel mondo del calcio. Per il numero uno della squadra granata nel futuro i calciatori dovrebbero lavorare con partita iva e non essere quindi dei veri e propri dipendenti delle società. Ecco le sue dichiarazioni a PdSport Flash:

"In altri Paesi hanno adottato logiche di decontribuzione salariale, questo aiuta le società a spendere meno. Noi abbiamo una logica attenta, abbiamo un salary cap. Devono essere i presidenti prima di tutto a fare attenzione a non spendere troppo. Dovessi dire la mia, vedrei più la figura professionale del calciatore da partita iva più che da dipendente. Secondo la legge invece è un dipendente a tutti gli effetti e il carico contributivo è importante, la questione però riguarda anche l’Associazione Calciatori che non credo sia d’accordo"