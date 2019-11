La Roma cala il tris contro il Brescia, la Lazio piega il Sassuolo al 91'. Vola il Verona

Hellas Verona-Fiorentina 1-0 (66' Di Carmine)

La legge dell’ex trionfa al Bentegodi. Un Verona cinico, granitico in difesa (solo la Juve ha subito di meno in campionato) e a suo modo spettacolare conquista punti importantissimi in chiave salvezza e, chissà, spera di alzare l’asticella degli obiettivi stagionali. Contro una Fiorentina spenta, orfana di Chiesa, Castrovilli e Pulgar e con un Ribery poco ispirato decide il primo gol in Serie A di un ragazzo cresciuto proprio a Firenze. Il piazzato di Di Carmine arriva alla fine di un’azione pirotecnica a tutto campo: ripartenza in ampiezza dai piedi di Silvestri, cross di Faraoni rasoterra che taglia le due linee di pressing viola, velo di Verre illuminante. Amen. Il Bentegodi sogna. E fa bene.

Roma-Brescia 3-0 (49' Smalling, 57' Mancini, 66' Dzeko)

A un primo tempo quasi soporifero, la Roma risponde con un'autentica sfuriata nella ripresa: vanno a segno i centrali difensivi Smalling (che confeziona anche due assist) e Mancini, più Dzeko. Il difensore inglese su colpo di testa deviato da Cistana sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Pellegrini, l'ex Atalanta con una girata morbida d'antologia su sponda aerea dello stesso Smalling, che al 67' assiste il bosniaco, abile a insaccare a sottoporta per il definitivo 3-0. Giallorossi che ritrovano momentaneamente il quarto posto a 25 punti in attesa di Lecce-Cagliari. Il Brescia resta ancorato a fondo classifica.

Sassuolo-Lazio 1-2 (34' Immobile, 45' Caputo, 91' Caicedo)

La Lazio vince la quinta partita di fila soffrendo a Reggio Emilia. I biancocelesti vanno in vantaggio con Immobile, complice la papera di Consigli, ma vengono raggiunti da Caputo al termine del primo tempo. Nella ripresa, il pareggio sembra ormai cosa fatta quando Caicedo, appena entrato, sfrutta l’assist di Luis Alberto e segna un gol da grande attaccante. Finisce 1-2 e la squadra di Simone Inzaghi si conferma terza forza del campionato.