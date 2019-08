La Roma cerca il vice Dzeko: spunta il nome di Nicola Kalinic

Grandi manovre della Roma nel reparto offensivo. Con Schick destinato alla Bundesliga (il Lipsia è la squadra in pole position) e Defrel ormai a un passo dalla Sampdoria, i giallorossi sono alla ricerca di un giocatore in grado di rivestire il ruolo di vice Dzeko. L'idea che sta prendendo piede è quella di riportare in Italia Nicola Kalinic, che in Serie A ha già indossato le maglie di Fiorentina e Milan prima di trasferirsi all'Atletico Madrid.

L'approvazione di Paulo Fonseca

La trattativa potrebbe presto entrare nel vivo e perfezionarsi la prossima settimana. Secondo Sky Sport Kalinic avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, così come il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si sarebbe detto entusiasta dell'arrivo dell'attaccante croato, reduce da due stagioni molto deludenti: al Milan nella stagione 2017-18 aveva segnato solo 6 reti in 41 gare ufficiali, all'Atletico lo scorso anno i gol erano stati 4 in 24 partite in tutte le competizioni.