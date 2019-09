a breve il servizio completo...

Il tabellino

ROMA-SASSUOLO 4-2 (primo tempo 4-0)

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (dal 73’ Spinazzola), Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert (dal 71’ Zaniolo), Pellegrini (dall’83’ Pastore), Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso (dal 70’ Muldur); Duncan (dall’83’ Traorè), Obiang, Locatelli (dal 46’ Toljan); Berardi; Caputo, Defrel. All. De Zerbi



Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Gol: 12’ Cristante, 20’ Dzeko, 22’ Mkhitaryan, 33’ Kluivert, 53’ e 72’ Berardi



Assist: Pellegrini (x3), Kolarov



Ammoniti: Pellegrini (R), Obiang, Toljan (S)

Note: recupero: 4’ p.t., 3’ s.t.

Mkhitaryan e Pellegrini festeggiano per il terzo gol della Roma col SassuoloGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

2’ RIGORE ANNULLATO ALLA ROMA - Kluivert cade in area di rigore dopo una scivolata di Peluso. L’arbitro indica inzialmente il dischetto, ma dopo aver ricontrollato l'azione al Var, annulla il penalty: l'intervento del difensore è sul pallone

12’ VANTAGGIO DELLA ROMA – I giallorossi si portano avanti con la zuccata di Bryan Cristante sul corner dalla destra di Pellegrini

16’ GOL ANNULLATO AL SASSUOLO - Tiro di Defrel, palla deviata sul palo. Pau Lopez colpisce inconsapevolmente di schiena e Caputo mette dentro. L'arbitro annulla tutto per la posizione di fuorigioco dell’ex Empoli

19’ RADDOPPIO DELLA ROMA - Cross dalla sinistra di Kolarov, palla per Dzeko che sbuca tra due difensori del Sassuolo e col piattone batte Consigli. Il portiere dei neroverdi smorza ma non riesce a evitare il gol

22’ TRIS DELLA ROMA - Mkhitaryan buca Consigli dopo un'azione corale dei giallorossi, propiziata dalla torre di Dzeko e dall'assist di Pellegrini. L'armeno defilato lascia partire un missile che non lascia scampo al portiere neroverde. Primo gol alla prima presenza

33’ POKER DELLA ROMA – Al suo terzo assist in mezz’ora Pellegrini innesca Kluivert che tutto solo stoppa e spiazza Consigli che si era spinto fino al limite dell'area. Monologo giallorosso

53’ IL SASSUOLO ACCORCIA - Punizione magistrale dai 25 metri di Berardi: la palla colpisce la traversa e si insacca

72’ RADDOPPIO DEL SASSUOLO - Duncan mette al centro per Caputo, che lascia la palla a Berardi che da due passi non sbaglia! Doppietta del bomber azzurro e quinto gol in due partite