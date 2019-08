La Sampdoria a Gianluca Vialli: Massimo Ferrero pronto alla cessione

Dopo la rivelazione dei giorni scorsi di Massimo Ferrero in Lega, il Secolo XIX conferma la cessione della Sampdoria ormai imminente: l'attuale presidente blucerchiato venderà il club a Gianluca Vialli, Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster, vale a dire alla CalcioInvest LLC, società da loro creata appositamente un anno fa e registrata nel Delaware. Decisiva è stata la scadenza del periodo di esclusiva concesso ad Aquilor da Massimo Ferrero. Il fondo inglese ha riproposto l’offerta già presentata in passato all’advisor, leggermente superiore nella parte cash rispetto a quella di Vialli, ma il blitz non è andato a buon fine.

A svolgere un ruolo chiave è stato Edoardo Garrone, che dopo avere regalato nel giugno 2014 la società blucerchiata all'imprenditore romano, adesso è pronto a mettere di tasca propria (la famiglia non c'entra) una decina di milioni di euro, forse anche un paio di più, per garantire subito un bonus. Andando quindi ad alzare la parte fissa, alla fine l’offerta complessiva andrebbe a superare la soglia dei 100 milioni, la cifra pretesa da Ferrero: circa 85 cash - e c’è ancora in ballo il bonus per la cessione di Praet, pari a 5-6 milioni - più quella trentina di debiti, di cui si farà carico la nuova proprietà.

Sempre il Secolo XIX spiega che, nei giorni scorsi, si sono limati e sistemati gli ultimi tasselli, con l’avvocato Romei e lo studio legale Cms (per il gruppo Vialli) che hanno trovato l'accordo. La Sampdoria è "virtualmente" ceduta perché l’ufficialità ci potrà essere solo al momento delle firme, probabilmente la settimana prossima. Secondo il Corriere della Sera, però, il tentativo di effettuare il pagamento in diverse tranches, e non in un’unica soluzione, non favorisce un esito veloce della trattativa, che non è ancora conclusa. In ogni caso, per l’annuncio vero e proprio ci sarà bisogno ancora di un po’ di tempo per ottemperare a tutti i corposi aspetti burocratici, documentali e notarili che una cessione di una società di calcio comporta. Tra la fine di agosto e i primi di settembre dovrebbe esserci il closing.

Con l'arrivo di Gianluca Vialli, si ipotizza anche la costruzione di un nuovo stadio. I piani riguarderebbero l'area da 100.00 metri quadrati in Valpolcevera a Trasta, terreni attualmente di proprietà delle Ferrovie dello Stato. La zona di Valpolcevera sarà, infatti, coinvolta anche nel grande piano di riqualificazione post-Ponte Morandi.