La Sampdoria ha il suo nuovo numero 10: dallo Zenit arriva Emiliano Rigoni

Tre gol subiti contro la Lazio, quattro con il Sassuolo, ma la Sampdoria acquista un esterno d’attacco per completare la sua rosa in vista della prossima stagione. Torna Emiliano Rigoni, già visto in Italia nella scorsa annata con la maglia dell’Atalanta, anche se l’attaccante argentino è rimasto in Serie A solo fino a gennaio prima di tornare allo Zenit San Pietroburgo.

Rigoni arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto per la Samp (con opzione per il riacquisto da parte dello Zenit) e ha firmato un contratto con i blucerchiati fino al 2023.