La Serie A al Sud: ecco perché quella di Gravina è un'idea difficile da realizzare

" Sarà molto difficile giocare a Bergamo, ma anche a Milano, Brescia o Cremona, Un campionato sotto il Rubicone, senza partite al Nord, è una possibilità. "

Con questa dichiarazione rilasciata ai colleghi di La Repubblica, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, apriva giusto qualche ora fa a uno dei tanti scenari che in qualche modo erano già stati paventati a inizio pandemia: spostarsi in zone meno colpite per riuscire così a continuare il campionato.

Un rumor ad esempio, che già ancora agli inizi, si diceva avesse preso in considerazione persino la Juventus, che con il Paese ancora nel dubbio e presa nel limbo dell’avvicinarsi del ritorno degli ottavi di Champions, si mormorava avesse preso in considerazione Palermo, dove ancora – all’epoca – il virus non era arrivato.

Lo stadio Renzo Barbera di Palermo ai tempi della Serie AImago

Gravina torna così su un tema in qualche modo già preso in considerazione, ma mai pienamente sviluppato a fondo: ovvero la possibilità di ricominciare laddove, appunto, il contagio sia stato meno forte. Ma quanto è davvero possibile che l’ipotesi del presidente federale di realizzi? Quali sono le reali chance di vedere l’intera Serie A trasferirsi al sud del Paese? Proviamo a capirlo insieme analizzando un po’ di semplici dati di fatto.

Serie A settentrionale: ben 15 club su 20 sopra la linea di Roma

Il primo, inevitabilmente, è nella suddivisione concreta del Paese tra nord e sud. Delle 20 squadre di Serie A, 14+1 sono concretamente ascrivibili al Nord, mentre solo 5 al Sud. Tirando infatti la nostra linea immaginaria all’altezza della capitale, solo Roma, Lazio, Cagliari, Napoli e Lecce rispondono alla concezione di Sud del Paese. Le altre sono tutte del Nord. Con “l’incognita” Fiorentina, effettivamente più in giù del Rubicone, ma in territorio teoricamente ancora ascrivibile alla parte settentrionale della Penisola. Certamente fuori da questa eccezione l’Emilia-Romagna, seconda regione italiana più colpita dal COVID-19 dopo la Lombardia. E questo, appunto, è un puro dato di fatto.

95 partite da trasferire altrove: questa la missione

E così, considerando appunto la Fiorentina ancora al Nord e campo potenzialmente non disponibile, delle 124 partite ancora da disputare per finire la stagione, ben 95 di queste sarebbero al Nord, con 15 delle 20 squadre coinvolte. Traduzione? Bisognerebbe trovare posto al Sud per 15 squadre di Serie A.

Cagliari, Napoli e Lecce in Serie A. E poi?

Considerando immediatamente che nella capitale l’Olimpico sarebbe già impegnato per Roma e Lazio – e di conseguenza sarebbe impossibile pensare di poter ospitare una terza squadra – gli spazi disponibili diventerebbero Cagliari, Napoli e Lecce. Ognuna di queste città, dunque, diventerebbe la nuova casa di altri 3 club. Delle 15 squadre in cerca di collazione, insomma, si passerebbe a 12.

Quali impianti del sud sono realisticamente disponibili?

A questo punto bisognerebbe trovare altri 6 impianti, da Roma in giù, degni di poter ospitare il massimo campionato. Fuori dai club di Serie A, le città potenzialmente degne di selezione sarebbero queste: Bari, Catania, Cosenza, Crotone, Foggia, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Salerno. In rigoroso ordine alfabetico.

Considerando però che 3 di queste 9 città ospitano club di Serie B alle prese anche loro col campionato – Cosenza, Crotone e Salerno – di fatto gli unici impianti disponibili a concedere una pura alternanza diventerebbero Bari, Catania, Foggia, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Sei stadi, giusti-giusti, per 12 squadre. Tutto questo, ovviamente, dando per assodata l’impossibilità di proseguire sia in Serie C che in Serie D.

Dal manto erboso alla logistica: tutti i problemi

Al di là del problema sulle serie minori, infatti, anche trovate le collocazioni puramente logistiche in termini di stadi, il discorso a questo punto inizierebbe ad allargarsi obbligatoriamente a un’altra serie di concetti non trascurabili. In primis il manto erboso. Palermo esclusa, con il Barbera completamente rizzollato solo da pochi giorni, i campi di Serie D come Foggia e Messina sono nelle prevedibili condizioni di un impianto di quarta serie inutilizzato da un mese e mezzo. Bisognerebbe dunque predisporre degli sforzi dal punto di vista organizzativo per una rapida riqualificazione. Ma è solo il primo punto.

Città di provincia dovrebbero in qualche modo predisporsi, seguendo l’idea che in principio fu della Premier League, a trovare almeno 2 strutture per ospitare in sicurezza gli alloggi dei giocatori e dello staff tecnico; e poi altre 2 strutture per permettere gli allenamenti durante la settimana. Variabili tutt’altro che sottovalutabili. Quanti campi sportivi ci sono a Foggia o Messina degni di per poter ospitare la Juventus o l’Inter? E ancora quanti spogliatoi di queste strutture rispondono ai requisiti dei protocolli di sicurezza? Ma anche, più semplicemente, quante strutture già negli stessi stadi principali rispondono all’ultimo quesito, considerando la fatiscenza dei nostri impianti comunali?

Di certo sarebbe un successo di pubblico: qui il San Nicola di Bari quando la Juventus giocò l'ultima giornata del campionato 2005/06: sold outOther Agency

Coronavirus: anche il Sud è comunque infetto

Domande, insomma, la cui risposta è tutt’altro che banale o scontata. Posta per altro sempre la condizione attuale di una non piena sicurezza nemmeno nelle province del Sud. Tanto per intenderci, Catania, ovvero una delle città potenzialmente individuate da questo articolo, è una provincia con 715 casi ufficiali di positività al COVID-19. E sappiamo tutti benissimo come i numeri reali siano oggettivamente sottostimati o comunque non totalmente completi.

Lo stadio Massimino di Catania ai tempi della Serie A (Foto AP)LaPresse

Serie A al Sud? Di concreto c'è davvero poco

Insomma, la proposta di Gravina, a oggi, a voler essere realistici, pare più che altro un’idea buttata lì, un’opzione sull’analisi più superficiale delle cose e senza troppo approfondimento. Questo, chiaramente, a patto che per Nord si voglia considerare il Nord reale e non il confine di ‘padana memoria’ coinciso col ‘taglio’ dal fiume Po. Considerare al Sud le varie Parma, Sassuolo, Ferrara, Bologna e Fiorentina potrebbe certamente agevolare le cose; ma significherebbe appunto farsi beffe della seconda regione italiana più colpita – l’Emilia-Romagna, lo ripetiamo – dal Coronavirus dopo la Lombardia.

Insomma, una follia nella follia. Per una ripresa che, al momento, continua a essere un’ipotesi sì perseguita, ma piuttosto complicata. Senza troppi trasferimenti, infatti, potrebbe alla fine essere più semplice rimanere ognuno nelle proprie città e nei propri centri sportivi a porte chiuse. A patto che abbia ancora senso, oggi, continuare a porsi il problema del calcio...