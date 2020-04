La Serie A verso la ripresa: il 4 maggio via libera agli allenamenti individuali?

Secondo Sky il prossimo Dpcm del Governo Conte darà il via libera alla fase 2 del calcio, fermo da quasi 2 mesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Dal 18 maggio potrebbero riprendere anche le sedute collettive. Attesa in serata la conferenza stampa del presidente del Consiglio.

Cresce l'attesa per la conferenza stampa di Giuseppe Conte, in programma alle 20.20: il presidente del Consiglio dovrebbe illustrare le tappe della fase 2 dell'emergenza Coronavirus e indicare le date della ripresa che, naturalmente, toccheranno anche il mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli allenamenti delle squadre di Serie A potrebbero ricominciare lunedì 4 maggio. Il via libera verrebbe dato alle sedute individuali mentre, sempre secondo Sky, per le sedute di gruppo bisognerà attendere fino al 18 maggio.

