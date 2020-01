"Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”. Viene in mente questa strofa di una delle canzoni più celebri di Fabrizio De André ("Via del Campo") per commentare la bella notizia che vede protagonista Omar Daffe, il 38enne portiere senegalese dell’Agazzanese (Eccellenza emeliana Girone A) che il 24 novembre aveva lasciato il campo di Bagnolo in Piano dopo aver ricevuto una pesante offesa razzista dalla tribuna, beccandosi il cartellino rosso dall’arbitro e dal giudice sportivo la beffarda sconfitta per 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione in classifica.

Due mesi dopo quella triste vicenda che aveva indignato tutta Italia, qualcosa si è mosso grazie all’iniziativa della Lega Serie A che da inizio anno ha assunto a tempo indeterminato Omar Daffe affidandogli il ruolo di responsabile dello staff del nuovo Ufficio Antirazzismo della Lega Serie A. Come racconta l’edizione online del Resto del Carlino, Daffe, che è stato contattato per questo ruolo di scrivania direttamente dall’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, avrà il compito di creare e sviluppare campagne di sensibilizzazione antirazziste della massima serie. La campagna partirà in marzo e porterà lo staff a organizzare incontri ed iniziative destinate soprattutto alle tifoserie.

" Cercheremo di studiare in particolare i modelli stranieri, in Inghilterra, per esempio, in caso di gesto discriminatorio ti prendono e ti portano via. E chi lo fa rischia pure il posto di lavoro [Omar Daffe @IlRestodelCarlino @11/1/2020] "