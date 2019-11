Lautaro Martinez? No, il Barcellona vuole Skriniar: c'è il sì di Messi e Piqué

Il Barcellona pensa già al futuro, ma non per il reparto offensivo. Lautaro Martinez sembrava (e sembra) nel mirino dei blaugrana per dare manforte a Luis Suarez, e affiancare Messi, ma i catalani preferiscono concentrarsi - al momento - sul reparto arretrato, considerando le crepe mostrate nelle ultime stagioni. Secondo Diario Gol, il nome prescelto dalla dirigenza è quello di Milan Skriniar, ma occhio al Real Madrid e alla stessa Inter.

Intanto il classe ‘95 ha promesso fedeltà ai colori nerazzurri e sarà difficile strappare un giocatore come Skriniar alla nuova Inter di Antonio Conte. Detto questo, però, in caso di offerta monstre, sarà comunque impegnativo dire di no a certe cifre, tipo quelle per Maguire (87 milioni) e van Dijk (84,65 milioni).

La to 5 dei difensori più costosi

Giocatore Dal/Al Costo* Harry MAGUIRE dal Leicester al Manchester United 87 milioni Matthijs DE LIGT dall'Ajax alla Juventus 85,5 milioni Virgil VAN DIJK dal Southampton al Liverpool 84,65 milioni Lucas HERNANDEZ dall'Atlético Madrid al Bayern Monaco 80 milioni João CANCELO dalla Juventus al Manchester City 65 milioni

*dati transfermarkt

Il Barcellona c’è: sì di Messi... E di Piqué (ma non per subito)

Il Barça è in pressing sull’Inter e, citando fonti interne al club catalano, Diario Gol ha affermato che ci sono stati diversi sondaggi nelle ultime settimane per capire la reale possibilità di trattare per Skriniar. Ormai da un po’ di tempo si passa prima da Messi per capire se un giocatore potrà vestire la maglia blaugrana, e per l’argentino Skriniar può essere il giocatore giusto per rinforzare la difesa. C’è anche il sì di Piqué, il vice capitano della squadra, anche se l’ex Manchester United pretende di essere ancora la prima scelta. In sostanza, se Skriniar dovesse essere acquistato - continua il giornale spagnolo - lo slovacco dovrà accontentarsi di un primo periodo in panchina, fin quando Piqué dirà basta ad un ruolo di protagonista. L’ex Samp accetterà questo ruolo per vestire la maglia del Narcellona?

C’è anche il Real Madrid

Dall’altra parte, c’è l’altra grande di Spagna che non vuole farsi anticipare per la conquista del classe ’95. La cerniera difensiva Sergio Ramos-Varane non dà più garanzie come nel passato e serve comunque un altro centrale di riferimento per far fronte ai tanti impegni. Anche i blancos sono quindi su Skriniar e hanno già in mente un’offerta per l’Inter: offerta da 60 milioni.