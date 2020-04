Lautaro Martinez: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Raramente, nella storia del calcio, avevamo assistito a un corteggiamento così serrato come quello del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, gioiello di casa Inter. Non passa giorno che la stampa spagnola (specialmente quella catalana) non martelli a tutto spiano sulle prime pagine dei giornali, non c’è conferenza stampa in cui l’allenatore di turno del Barça non sia incalzato sull’attaccante argentino. I blaugrana stanno progettando l’offerta decisiva, ragionando di volta in volta sulla formula migliore da proporre: riuscirà la società nerazzurra a resistere a oltranza?

Inter: i piani per trattenere il talento più puro

Zhang è stato sin troppo chiaro: non è nei piani dell’Inter cedere i pezzi pregiati, tantomeno farlo a prezzo di saldo. Se davvero il Barça vorrà portarsi a casa il fenomeno in erba nativo di Bahia Blanca dovrà versare i 111 milioni della clausola provvisoria, fino all’ultimo centesimo. La volontà del “Toro” è comunque quella di restare a Milano, almeno questo filtra dalla Pinetina: su questo aspetto dovrà essere impostata la "linea difensiva" dell'Inter. Dopo i primi vagiti in nerazzurro all’ombra di Mauro Icardi Lautaro si è preso l’Inter andando a comporre con Lukaku una coppia formidabile, anche più di quanto decantino i numeri.

Coppie gol più prolifiche d'Europa

ATTACCANTE ATTACCANTE SQUADRA GOL LEWANDOWSKI (25) GNABRY (11) BAYERN 36 IMMOBILE (27) CAICEDO (8) LAZIO 35 MBAPPE (18) NEYMAR (13) PSG 31 MESSI (19) SUAREZ (11) BARCELLONA 30 SALAH (16) MANE (14) LIVERPOOL 30 WERNER (21) SABITZER (8) LIPSIA 29 LUKAKU (17) LAUTARO (11) INTER 28

Al netto di una lieve flessione nelle ultime partite di campionato – flessione del resto accusata dall’intera squadra – il rendimento dell’attaccante 22enne è stato eccezionale questa stagione: i numeri in campionato sono sotto gli occhi di tutti, mentre nella sfortunata campagna nerazzurra in Champions il "Toro” ha in ogni caso messo la firma su gol da autentico predestinato (contro Dortmund e Barcellona su tutti). Sportivamente parlando, la cessione di Lautaro non avrebbe alcun senso: e con chi lo rimpiazzi uno così?

Lautaro ai raggi X: in che modo segna il Toro?

25 gol complessivi in maglia Inter così ripartiti: 11 di destro, 3 di sinistro, 7 di testa e 4 su rigore

Barcellona pazzo d’amore: Messi ha scelto Lautaro

Da quando Lautaro ha autografato quell’esaltante gol al Camp Nou, al Barcellona più o meno tutti hanno perso la testa per il “Toro”. Il primo è stato Lionel Messi, che con Lautaro Martinez ha già accumulato 8 gettoni in Nazionale: in Albiceleste è stato amore a prima vista con la Pulce a stravedere per il giovane connazionale. L’emergenza Coronavirus, tuttavia, sconsiglia fortemente di effettuare spese folli e pertanto il Barcellona sta provando a “tirare il prezzo” inserendo contropartite tecniche (Arturo Vidal su tutti, ma l’ultima indiscrezione porta all’esterno sinistro Junior Firpo). Come già sottolineato in precedenza, tuttavia, il numero uno Zhang non ci sente da quell’orecchio quindi l’accordo è ancora lontano allo stato dell'arte. La sensazione è che il Barça difficilmente mollerà la presa…

Messi e Lautaro insieme nell'Argentina: il bilancio

PARTITA MESSI LAUTARO DATA Argentina-Uruguay 2-2 90 minuti (1 gol) 14 minuti 18/11/2019 Brasile-Argentina 0-1 90 minuti (1 gol) 88 minuti 15/11/2019 Brasile-Argentina 2-0 90 minuti 90 minuti 03/07/2019 Venezuela-Argentina 0-2 90 minuti 64 minuti (1 gol) 28/06/2019 Qatar-Argentina 0-1 90 minuti 76 minuti (1 gol) 23/06/2019 Argentina-Paraguay 1-1 90 minuti (1 gol) 67 minuti 19/06/2019 Argentina-Nicaragua 5-1 45 minuti (2 gol) 45 minuti (2 gol) 07/06/2019 Argentina-Venezuela 1-3 90 minuti 70 minuti (1 gol) 22/03/2019

Real Madrid: si lavora per lo sgarbo

La tentazione è pantagruelica: sottrarre agli acerrimi nemici l’oggetto del desiderio. Boutade di mercato? Non proprio, esiste una pista, a tal punto che l’agente Beto Yaque ha lasciato intendere che si siano stati contatti sia con il Barcellona che con il Real Madrid. I Merengues, del resto, hanno un disperato bisogno di rinforzare l’attacco dopo il buco nell’acqua con Luka Jovic e l’impatto prossimo allo zero di un Eden Hazard perennemente alle prese con infortuni di varia natura. Lautaro Martinez, in ultima analisi, farebbe comodo eccome per una piazza che attende ancora l’erede di un certo Cristiano Ronaldo.

