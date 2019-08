Il dietrofront, ora, è completo. Dopo un'iniziale riluttanza, Diego Laxalt ha accettato il Torino. Secondo 'Sky Sport', è fatta per l'approdo del mancino uruguaiano alla corte di Walter Mazzarri: operazione conclusa tra le due società sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore dei granata, che pagheranno l'intero ingaggio del calciatore. Un affare che si è sbloccato nelle ultimissime ore, se è vero che in un primo momento Laxalt non si era mostrato particolarmente propenso al trasferimento, tanto da irritare e non poco il Milan. Oggi i suoi agenti si sono recati a Casa Milan e, alla fine, tutto si è sbloccato. Domani Laxalt arriverà a Torino, pronto a sottoporsi alle visite mediche a a firmare il proprio contratto.

Il primo club a trattare seriamente Laxalt, come noto, era stata l'Atalanta. Poi tutto è saltato e i nerazzurri hanno così virato su Guilherme Arana, brasiliano del Siviglia, il cui contratto è stato depositato in Lega nelle scorse ore. I sondaggi di SPAL e Parma, invece, non hanno portato a nulla di concreto. L'ex genoano approda alla corte di Mazzarri per completare la batteria degli esterni sinistri granata, comprendente al momento Ansaldi e Ola Aina. La separazione dal Milan avviene al termine di una stagione poco esaltante, con 20 spezzoni di partita in campionato e nessun gol. I rossoneri hanno lasciato partire lui e rescisso con Strinic, rimanendo dunque con Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez nel ruolo di terzini.