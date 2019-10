Da 0-3 a 3-3. Due partite nella stessa partita. Un paradiso per gli amanti del calcio spettacolo, un sogno che si trasforma rapidamente in incubo per l'Atalanta. I nerazzurri chiudono avanti di tre reti un primo tempo devastante, salvo sciogliersi come neve al sole nella ripresa e concedere la rimonta a un avversario completamente stordito. Non basta un super Muriel: la Dea torna sulla Terra dopo aver volato altissima sul cielo romano per 45 minuti e deve accontentarsi di un punto che sa di sconfitta. Mentre la Lazio, a fortissimo rischio crisi, si salva in extremis al secondo minuto di recupero grazie a una doppietta su rigore di Immobile e a una rete di Correa. Un pomeriggio incredibile, quasi surreale. Niente scossone in classifica: la banda Gasperini manca il sorpasso all'Inter e l'aggancio (momentaneo) al primo posto della Juventus. E, soprattutto, si prepara alla trasferta di Manchester con l'amaro in bocca.

Immobile - Lazio-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (78' Caicedo); Marusic (46' Patric), Milinkovic-Savic, Parolo (46' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello (68' Kjaer); Hateboer, Freuler, Pasalic (60' de Roon), Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze

Gol: 23' Muriel (A), 28' Muriel (A), 37' Gomez (A), 69' rig. Immobile (L), 70' Correa (L), 92' rig. Immobile (L)

Assist: Gosens (A, 0-1), Toloi (A, 0-3), Immobile (L, 2-3)

Ammoniti: Marusic, Parolo, Lulic, Gollini, Toloi, Milinkovic-Savic, Immobile

Note: -

La cronaca in 12 momenti chiave

12' – Freuler allarga per Hateboer, cross dell'olandese e Strakosha respinge con i piedi la zampata sottomisura di Pasalic.

23' – GOL DELL'ATALANTA. Gosens trova spazio sulla trequarti e tocca in area per Muriel, che controlla e batte imparabilmente Strakosha. 0-1.

28' – GOL DELL'ATALANTA. Punizione velenosissima messa in area sempre da Muriel e il velo di Masiello inganna in maniera fatale Strakosha. 0-2.

Muriel - Lazio-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

34' – Punizione mancina di Malinovskyi e miracolosa respinta d'istinto di Strakosha. Dominio atalantino.

37' – GOL DELL'ATALANTA. Ennesima palla persa dalla Lazio e anticipo di Toloi che diventa una verticalizzazione per il Papu, liberato da una finta di Muriel e freddissimo col sinistro davanti a Strakosha. Clamoroso 0-3.

58' – Milinkovic-Savic lancia Correa, che in area supera Toloi in dribbling ma spara alto col sinistro.

65' - Luis Alberto lancia Immobile, che tiene a distanza Palomino ma davanti a Gollini spara alle stelle come aveva fatto Correa.

69' – GOL DELLA LAZIO. Rocchi assegna il rigore ai biancocelesti per un pestone di Palomino su Immobile e lo stesso centravanti non sbaglia. 1-3.

70' – GOL DELLA LAZIO. Sponda aerea di Immobile per Correa, che sorprende la difesa atalantina, entra in area da destra e con una botta da posizione defilata supera nuovamente Gollini. Partita clamorosamente riaperta.

Correa - Lazio-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

79' – Gollini salva tutto: angolo da destra e colpo di testa di Correa che costringe il portiere atalantino a un gran colpo di reni.

89' – Occasione incredibile per l'Atalanta: Strakosha mura Gomez, la palla resta nell'area laziale per un'infinità e poi Luiz Felipe salva sulla linea prima su Malinovskyi e poi sul Papu.

92' – GOL DELLA LAZIO. Milinkovic-Savic imbuca in area per Immobile, steso da de Roon: rigore che lo stesso centravanti trasforma nuovamente nonostante il tocco di Gollini.

MVP

Muriel. Il grande protagonista dell'impressionante primo tempo dell'Atalanta. E impressionante lo è anche lui, tra scatti, finte, scambi coi compagni, una doppietta e il velo del 3-0. Zapata può recuperare con calma.

Fantacalcio

Promosso – Immobile. Due gol e un assist vincente dopo un primo tempo buio. Chi l'ha schierato ha fatto un affarone.

Bocciato – Palomino. Completamente in bambola dopo l'intervallo, regala alla Lazio il rigore che riapre i giochi.

Il momento social del match

3-3 negli ultimi secondi contro l'Atalanta: vi ricorda qualcosa?