Lazio-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili:

Squalificati: Leiva

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Indisponibili: Duvan Zapata

Squalificati:

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Lazio: la squadra bergamasca non arriva a tre successi di fila contro i biancocelesti in campionato dal 1990.

L'Atalanta ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Lazio, dopo essere rimasta a secco in 10 delle precedenti 13.

La Lazio non ha ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila nelle ultime 18 gare di Serie A; l’ultima volta in cui è successo, la squadra biancoceleste ha ottenuto due vittorie, lo scorso marzo: da allora, sette successi, quattro pareggi (compreso quello dell’ultima giornata) e sette sconfitte.

La Lazio ha segnato in tutte le ultime 17 partite casalinghe di Serie A: per i biancocelesti è la striscia più lunga dal 2002, quando toccarono quota 18.

L’Atalanta ha guadagnato 16 punti nelle prime sette partite di questo campionato: partenza record per la squadra bergamasca in Serie A.

L’Atalanta ha vinto tutte le quattro trasferte di questo campionato: la squadra bergamasca non ha mai infilato cinque successi esterni consecutivi in Serie A e non aveva mai vinto le prime quattro gare stagionali lontano da casa.

L’Atalanta ha ben quattro giocatori con almeno tre gol in questo campionato: Inter, Napoli, Roma e Sassuolo sono seconde in questa graduatoria con due giocatori.

In questo campionato, nessuna squadra ha segnato più gol della Lazio sia nei primi 15 minuti di partita (due reti), sia nei primi 15 minuti del secondo tempo (tre).

Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha segnato tre gol contro l’Atalanta in Serie A; contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato italiano.

Robin Gosens ha già realizzato tre reti in questo campionato, eguagliando così il suo record di gol stagionali in Serie A (tre, nel 2018/19); l’esterno dell’Atalanta è, inoltre, andato a bersaglio negli ultimi due match consecutivi, ma non ha mai trovato la rete per tre di fila nel massimo torneo.