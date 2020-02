Vola un'aquila nel cielo della Serie A. La Lazio non si fa prendere dall'ansia da prestazione e, almeno per una settimana, è prima da sola in classifica. Con l'asterisco, per carità, in virtù del rinvio a maggio di Juventus-Inter, ma la classifica dice che lassù, in beata solitudine, ci sono i biancocelesti. Il 2-0 al Bologna dell'ex Mihajlovic è concretizzato dalle reti firmate nel primo tempo da Luis Alberto e Correa, prima di un calo evidentissimo dopo l'intervallo. Un successo che conferma ancora una volta che la banda Inzaghi fa maledettamente sul serio per lo scudetto. Ma ormai, dopo 15 vittorie nelle ultime 17 giornate tra cui quelle su Juve e Inter, erano rimasti ben pochi dubbi. Il Bologna, che si vede annullare due gol dall'intervento della VAR, si tiene stretta un'ottima ripresa, ma torna dall'Olimpico senza punti. A gioire è solo la Lazio, che dall'alto dei suoi 62 punti guarda tutti dall'alto. A 12 giornate dal termine del campionato, quel che un tempo pareva inimmaginabile sta diventando sempre più reale.

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (61' Parolo), Jony; Correa (75' Cataldi), Immobile (84' Caicedo). All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (71' Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (58' Sansone); Orsolini (59' Santander), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Gol: 19' Luis Alberto, 21' Correa

Assist: Immobile (L, 1-0), Luis Alberto (L, 2-0)

Ammoniti: Bani, Schouten, Danilo, Santander, Radu

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

2' – Luis Alberto-Immobile, tocco in area per il Tucu che si libera bene, ma davanti a Skorupski calcia incredibilmente a lato.

12' – Tocco perfetto di Luis Alberto per il capocannoniere, che incrocia a pochi centimetri dal palo più lontano con Skorupski fuori causa.

19' – GOL DELLA LAZIO. Luis Alberto riceve al limite dell'area da Immobile e, con un bel destro secco, spara a rete superando la resistenza di Skorupski. 1-0.

20' – Strakosha evita l'1-1: Soriano viene liberato davanti alla porta da una torre di Palacio e calcia di controbalzo, trovando la respinta del portiere della Lazio.

21' – GOL DELLA LAZIO. Luis Alberto lancia sulla corsa Correa, che calcia da posizione defilata: una deviazione di Danilo mette completamente fuori causa Skorupski per il 2-0 laziale.

49' - Altro grande intervento di Strakosha, che si oppone a un sinistro radente di Orsolini sbucato tra mille gambe.

54' – Gol annullato a Denswil: Strakosha mura il colpo di testa dell'olandese, che poi segna con un braccio sul rimpallo. Abisso convalida, poi annulla con l'aiuto della VAR.

62' – Immobile parte in campo aperto e si presenta davanti a Skorupski, ma il suo scavetto mancino sfila di pochissimo accanto al secondo palo.

69' – Altro gol annullato al Bologna: Radu sbaglia e Tomiyasu lo punisce con un bellissimo destro al volo, ma la VAR pesca una posizione irregolare di Palacio durante l'azione.

MVP

Luis Alberto. Prestazione monumentale. Nonostante un guaio muscolare che rischia di toglierlo di mezzo dopo un quarto d'ora. Un gol, un assist, innumerevoli giocate di qualità. Fenomenale

Fantacalcio

Promosso – Correa. Torna titolare e sfrutta al meglio la chance concessagli da Inzaghi. Si mangia subito un gol e poi, con la collaborazione di Danilo, trova quello che chiude il match.

Bocciato – Danilo. Crolla ben presto senza più riprendersi. Esce in ritardo su Luis Alberto, devia imparabilmente il tiro-cross di Correa, si prende un giallo e, in generale, soffre costantemente.

Il momento social del match