Lazio-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Acerbi, Lulic

Squalificati:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Djiks, Svanberg, Krejci, Medel, Sansone

Squalificati: Mbaye

Statistiche Opta

La Lazio è imbattuta da 13 partite contro il Bologna in Serie A (6V, 7N): si tratta della serie aperta più lunga di match senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria attualmente nel massimo campionato.

Il Bologna ha espugnato soltanto una volta l’Olimpico nelle ultime 18 trasferte di Serie A (nel marzo 2012) contro la Lazio; tuttavia, i rossoblù hanno strappato un pareggio in ciascuna delle ultime tre.

La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le 13 partite interne di questo campionato; l’ultima volta che i biancocelesti non sono stati sconfitti per più sfide casalinghe in un singolo torneo di Serie A risale a maggio 2000, quando con Sven-Göran Eriksson in panchina vinsero lo Scudetto.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (comprese le ultime due): tante quante nelle precedenti 38. In particolare, gli emiliani non infilano tre successi esterni consecutivi in campionato dal gennaio 2016.

Il Bologna incassa reti da 20 partite di campionato e potrebbe eguagliare il record di 21 incontri consecutivi con gol subiti, raggiunto soltanto due volte nella sua storia in Serie A: marzo-novembre 2004 (serie aperta e chiusa proprio contro la Lazio) e settembre 1955-marzo 1956.

La Lazio ha conquistato 59 punti dopo 25 giornate di Serie A; solo quattro squadre erano riuscite finora a raccogliere lo stesso bottino a questo punto del campionato: Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Lazio e Bologna sono le due squadre che hanno guadagnato più punti in questo campionato con gol realizzati nell’ultimo quarto d’ora di gioco: 14 i capitolini, 13 gli emiliani.

Importante traguardo per due giocatori della Lazio nel match contro i felsinei. La prossima sarà, infatti, la 150ᵃ sfida in Serie A per Sergej Milinkovic-Savic - che ha esordito nel massimo torneo proprio contro il Bologna, all’Olimpico, nell’agosto 2015 - e la numero 300, invece, per il difensore Stefan Radu.

Tra i giocatori con almeno 60 tiri effettuati, Ciro Immobile della Lazio è quello che nei cinque maggiori campionati europei in corso vanta la media gol più alta: una rete ogni 3.63 conclusioni.

Rodrigo Palacio del Bologna, a segno nell’ultimo turno di campionato, non va a bersaglio per due match di fila in Serie A da maggio 2015, con la maglia dell’Inter.