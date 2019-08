Buona la prima. La nuova Serie A si apre sotto i migliori auspici per la Lazio, che si mette in tasca una delle vittorie più prestigiose dell'intero turno passando nettamente sul mai semplice campo della Sampdoria. Un 3-0 meritato, per quel che si è visto in campo: biancocelesti meglio organizzati e più solidi rispetto a una Samp ancora alla ricerca di se stessa dopo il passaggio da Giampaolo a Di Francesco. Menzione speciale per più di un elemento di Inzaghi: dal solito Immobile, autore di una doppietta, a Milinkovic-Savic, da Luis Alberto (autore di due assist vincenti) a Lazzari, l'unico volto nuovo del mercato già schierato dal tecnico. Un bel messaggio da parte della Lazio, che ancora una volta si candida autorevolmente per uno dei quattro posti che portano in Champions League. E un ko preoccupante per una Samp che, sia a livello di gioco che di risultato, vive una serata da dimenticare. E che, oltre al campo, deve sempre fare i conti con le incertezze della propria situazione societaria.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty (66' Jankto); Gabbiadini (76' Bonazzoli), Quagliarella, Caprari (66' Leris). All. Di Francesco

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi (70' Vavro), Radu; Lazzari (65' Marusic), Milinkovic-Savic (77' Cataldi), Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze

Gol: 37' Immobile, 57' Correa, 62' Immobile

Assist: Luis Alberto (L, 0-1), Luis Alberto (L, 0-2), Milinkovic-Savic (L, 0-3)

Ammoniti: Lazzari, Ekdal, Acerbi, Murru

La cronaca in 10 momenti chiave

9' - Destro radente da fuori di Milinkovic-Savic e Audero è bravissimo a distendersi per deviare in angolo.

16' – Occasionissima per Immobile: stupenda imbucata di Lazzari per il centravanti laziale, destro diretto sotto l'incrocio più vicino e grandissima deviazione di Audero in angolo.

33' – Ancora Immobile si divora il vantaggio: Correa lancia il compagno in campo aperto, ma l'ex granata spara fuori sul primo palo davanti ad Audero.

37' – GOL DELLA LAZIO. Punizione battuta velocemente da Luis Alberto, che sorprende la difesa doriana e lancia Immobile: lob dolcissimo sull'uscita di Audero e palla che rotola lentamente in rete. 0-1.

41' - Vieira si sposta il pallone sul sinistro e calcia dal limite, trovando l'ottimo riflesso in angolo di Strakosha.

50' – Altra palla gol monumentale per Immobile: Milinkovic-Savic lancia il compagno, che si presenta davanti ad Audero e prova a superarlo col sinistro, trovando la grande smanacciata sopra la traversa del portiere della Samp.

52' – Miracolo di Strakosha: Botta da fermo sparata da lontanissimo da Gabbiadini, ma il portiere laziale vola all'incrocio e si salva miracolosamente in angolo.

57' – GOL DELLA LAZIO. Bereszynski perde ingenuamente palla sulla trequarti e apre il contropiede di Luis Alberto: tocco per Correa e destro imparabile davanti ad Audero. 0-2.

62' – GOL DELLA LAZIO. Scodellata di Milinkovic-Savic, Murillo stavolta non ci arriva e Immobile supera nuovamente Audero con un tocco morbido per lo 0-3.

79' – Di nuovo Correa: l'argentino rientra da sinistra al centro e calcia sul primo palo, trovando l'ennesima respinta di Audero, che evita un passivo ancor più pesante.

MVP

Immobile. Ha intenzione di riscattarsi dopo una stagione a due facce e inizia come meglio non potrebbe. Pericolo costante per la difesa doriana, segna due gol e ne sfiora almeno il doppio. Ritrovato.

Fantacalcio

Promosso - Luis Alberto. Due assist vincenti, uno più bello e prezioso dell'altro. Lo avete schierato? Meglio per voi.

Bocciato - Caprari. Zero idee, zero iniziative. E inevitabile voto negativo. Bocciato senza appello.

Il momento social del match

La miglior squadra della prima giornata? La Lazio.