Lazio e Immobile da record! Ciro punta ai gol di Higuain, i biancocelesti trovano l'11a consecutiva

Contro la Sampdoria è arrivato un 5-1 facile facile, con relativa tripletta di Ciro Immobile. La Lazio continua a volare e lo fa con il suo bomber, inanellando altri record. I biancocelesti hanno conquistato la loro 11a vittoria consecutiva (record della propria storia), mentre l’attaccante napoletano continua il suo percorso verso il record di marcature di Gonzalo Higuain.

Solo Angelillo meglio di Immobile: si punta al record di Higuain

E sono 23. Con la tripletta realizzata contro la Samp, Ciro Immobile ha raggiunto quota 23 reti in 19 presenze di campionato completando, in pratica, il suo girone d’andata. Si perché la Lazio deve ancora recuperare la partita contro l’Hellas Verona (non giocata per l’impegno in Supercoppa), con l’ex Pescara che può ulteriormente aumentare il proprio bottino. 23 gol nel girone d’andata è un dato impressionante, ma non è un record in casa Lazio: il record per i biancocelesti è quello di Antonio Valentin Angelillo che raggiunse quota 24 gol al termine del girone d’andata della stagione 1958-1959. Anche se al termine del campionato arrivò solo a 33...

Immobile, però, ha altri piani per il futuro e l’obiettivo è quello del record di Gonzalo Higuain che, in maglia Napoli, segnò ben 36 gol in campionato, nella stagione 2015-2016. Higuain al termine del girone d’andata aveva segnato 18 reti in 19 gol, quindi il record è destinato ad essere frantumato se Immobile dovesse continuare a segnare con questo ritmo. Record di marcature attuale che appartiene anche a Gino Rossetti che nella stagione 1928-1929 segnò 36 gol in 30 presenze.

Immobile che ha realizzato, inoltre, 18 marcature multiple (doppiette e triplette) dal 2017 ad oggi con la maglia della Lazio. Solo Messi (21) ha fatto meglio di lui nello stesso periodo... Parlando di gol, sono 90 le reti realizzate, proprio come Aubameyang. Solo Messi (120) e Lewandowski (100) hanno fatto meglio dal 2016-2017.

La Lazio vola: 11a vittoria consecutiva

Come detto, sono 11 le vittorie consecutive della Lazio che, con il successo sulla Sampdoria, ha raggiunto il la striscia di successi del Milan di Arrigo Sacchi (1989-1990) e della Roma di Spalletti (2005-2006). Con un altro successo sarebbero 12 di fila, come quelli della Juventus di Antonio Conte e Massimiliano Allegri (2013-2014 e 2017-2018). Anche se alla prossima ci sarà il derby con la Roma...

Striscie da record

Squadra Vittorie consecutive Stagione INTER 17 2006-2007 JUVENTUS 15 2015-2016 JUVENTUS 12 2013-2014 JUVENTUS 12 2017-2018 MILAN 11 1989-1990 ROMA 11 2005-2006 LAZIO 11 2019-2020

Il record di vittorie consecutive in Serie A è quello dell’Inter di Roberto Mancini che arrivò a quota 17 di fila nella stagione 2006-2007, la prima post Calciopoli. Subito dopo la Juventus di Massimiliano Allegri che arrivò a 15 nella stagione 2015-2016.