Dopo lo stop di San Siro contro l'Inter, la Lazio torna in vincere e lo fa in grande con un 4-0 rifilato al Genoa (mai in partita) con le realizzazioni di Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile, che dopo il gol va ad abbracciare mister Simone Inzaghi, chiudendo ogni genere di polemica. Biancocelesti che salgono, in questa maniera, al sesto posto a 10 punti. I rossoblù restano fermi a 5 e scivolano al terzultimo posto con la seconda difesa più perforata (insieme a quella della SPAL) del campionato, dopo quella dei concittadini della Sampdoria: ben 13 le reti subite.

Sergej Milinkovic Savic esulta insieme a Adam Marusic il gol del momentaneo 1-0 al Genoa, Lazio-Genoa, Getty ImagesGetty Images

LAZIO-GENOA 4-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic-Savic (74' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (52' Caicedo), Immobile (86' Adekanye). All.: S. Inzaghi.

Genoa (3-5-2): I. Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager (46' Pandev), Radovanovic, Cassata (69' Schöne), Barreca (46' Pajac); Kouamè, Sanabria. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 7' Milinkovic-Savic (L), 40' S. Radu (L), 59' Caicedo (L), 78' Immobile (L).

Assist: Immobile (L, 1-0), Luis Alberto (L, 2-0), Milinkovic-Savic (L, 3-0), Luiz Felipe (L, 4-0).

Note - Recupero: 1+0. Amminiti: El Yamiq, Sanabria, Caicedo.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

7' - GOL DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC! Appoggio in area, all'indietro, di Immobile - che a sua volta aveva ricevuto da Correa - e sinistro a giro del serbo, imparabile: 1-0! Il Genoa, però, recrimina per un presunto fallo su Lerager...

Lazio-Genoa, Serie A 2019-2020: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, maglia biancoceleste) realizza il gol dell'1-0 (LaPresse)LaPresse

10' - MIRACOLO DI STRAKOSHA! Colpo di testa a botta sicura di Romero su corner di Criscito: palla diretta all'angolino ma grande intervento del portiere della Lazio, che devia a lato: Genoa vicinissimo al pareggio.

14' - LAZIO A UN SOFFIO DAL 2-0! Milinkovic-Savic apre sulla destra per Marusic il cui destro (deviato) si spegne sull'esterno della rete.

20' - IMMOBILE IN VELOCITA'! Diagonale mancino respinto da I. Radu, bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo.

25' - IL GENOA CI PROVA MA C'E' IL DOPPIO PRODIGIO DI STRAKOSHA! Prima su Cassata, poi su Lerager, anche se poi l'arbitro ferma il gioco per un presunto controllo di mano di Sanabria.

30' - MILINKOVIC-SAVIC SFIORA LA DOOPPIETTA! Cross di Lulic dalla sinistra e torre del serbo, che manda di pochissimo alto sopra la traversa.

32' - LUIS ALBERTO DA FUORI AREA SU SCARICO DI IMMOBILE! Palla che esce di poco alta sopra la traversa: la Lazio sfiora nuovamente il 2-0.

35' - GOL ANNULLATO A LUIS ALBERTO! Contropiede giostrato da Immobile e passaggio per lo spagnolo, che realizza a tu per tu con Ionut Radu. Il controllo VAR, tuttavia, rileva un fallo (un pestone) subito da Cassata nella fase iniziale della ripartenza.

40' - GOL DELLA LAZIO CON STEFAN RADU! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, scarico di Luis Alberto per Stefan Radu, che scaraventa un sinistro imparabile nell'angolino più lontano. Questa volta è tutto regolare.

Lazio-Genoa - L'incredibile gol di RaduGetty Images

48' - SANABRIA PER IL GENOA! Colpo di testa ravvicinato sul cross mancino di Pajac: la palla sfiora il palo più lontano. Rossoblù vicini al gol.

59' - GOL DELLA LAZIO COL NEOENTRATO CAICEDO! Milinkovic-Savic manda in profondità l'ecuadoriano, che elude l'uscita di Ionut Radu e insacca a porta vuota.

72' - SINISTRO POTENTE DI CRISCITO DALLA DISTANZA! Strakosha si distende e devia in calcio d'angolo.

73' - ALTRO INTERVENTO INCREDIBILE DI STRAKOSHA, che respinge un colpo di testa a botta sicura di Sanabria.

78' - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE! Straordinario Luiz Felipe, che dribbla metà squadra del Genoa e manda in profondità Immobile, il quale realizza a tu per tu con Ionut Radu e va ad abbracciare Simone Inzaghi: 4-0.

MVP

Immobile. Prestazione devastante: uno scarico vincente per il gol di Milinkovic-Savic, assist sulla rete annullata di Luis Alberto e, dopo una gara tutta generosità, arriva la rete in contropiede al minuto 78'. L'abbraccio con Simone Inzaghi in fase di esultanza, pone fine a ogni genere di polemica generata dalla sua sostituzione nel match contro il Parma.

L'abbraccio tra Immobile e Inzaghi - Lazio-GenoaLaPresse

Fantacalcio

Promosso: Milinkovic-Savic. Un gol (bellissimo, il suo primo in questo campionato), un corridoio vincente altrettanto delizioso per la rete di Felipe Caicedo: il sergente è definitivamente tornato, in tutto il suo splendore tecnico.

Bocciato: El Yamiq. il difensore ex Raja Casablanca e Perugia è troppo irruento nei contrasti: si becca un giallo e si dimostra ancora fuori dai ritmi alti della Serie A.

Il momento social