Lazio-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: –

Squalificati: –

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Sanabria, Kouamé. All. Andreazzoli

Indisponibili: Sturaro

Squalificati: –

Statistiche Opta

Sia Lazio che Genoa hanno trovato il gol in tutte le ultime sei sfide di Serie A: 24 reti nel parziale, quattro di media a match.

Negli ultimi 10 confronti tra Lazio e Genoa in casa dei biancocelesti in Serie A ci sono stati cinque successi per parte: l'ultimo pareggio risale al novembre 2008 (1-1).

Il Genoa ha vinto solamente due delle ultime 12 trasferte nel Lazio in Serie A (2N, 8P), tanti successi quanti nelle precedenti tre sfide in questa regione (1P).

La Lazio ha vinto l’ultima partita interna di campionato, dopo una serie di due sconfitte e due pareggi: nelle precedenti cinque aveva ottenuto quattro vittorie e un pari.

Sconfitta a San Siro contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato per la Lazio: i biancocelesti non perdono due gare di fila nella competizione dallo scorso gennaio (1-2 contro Napoli e Juventus).

Il Genoa non vince da 11 trasferte in Serie A (6N, 5P): la squadra ligure non fa peggio dal 2012, quando arrivò a quota 13.

Il Genoa è la squadra che ha subito più reti nell'ultimo quarto d'ora di partita in questo campionato (quattro), parziale tuttavia in cui la Lazio è ancora a secco.

Ciro Immobile ha segnato sette gol contro il Genoa in Serie A, solo contro la Sampdoria (nove) ha fatto meglio – l’attaccante della Lazio ha anche giocato 33 partite con la maglia del Genoa nel massimo campionato, realizzando cinque reti.

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Thomas Strakosha: il portiere della Lazio ha il 76.5% di tiri parati in questo campionato, la sua miglior percentuale nelle quattro stagioni in Serie A.

Il difensore del Genoa Domenico Criscito è già a quota due gol in questo campionato (entrambi su rigore): il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A è tre (nel 2008/09).