Lazio-Hellas Verona in Diretta Tv e Live Streaming

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; F.Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Hellas Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini. All. Ivan Juric

Arbitro: Rosario Abisso, sezione di Palermo

Lazio-Hellas Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN1 (canale 209 di Sky). L'evento è inoltre disponibile per la visione on demand sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Lazio-SPAL 5-1 (3' e 29' Immobile, 16' e 38' Caicedo, 58' Adekanye; 65' Missiroli)

Roma-Lazio 1-1 (26' Dzeko; 34' Acerbi)

Napoli-Lazio 1-0 (2' L.Insigne)

Lazio-Sampdoria 5-1 (7' Caicedo, 17' rig., 20' e 65' rig. Immobile, 54' Bastos; 70' Linetty)

Lazio-Cremonese 4-0 (10' Patric, 26' Parolo, 58' rig. Immobile, 89' Bastos)

Milan-Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoğlu)

Verona-Lecce 3-0 (19' Dawidowicz, 34' Pessina, 87' rig. Pazzini)

Bologna-Verona 1-1 (20' Bani; 81' Borini)

Verona-Genoa 2-1 (41' Sanabria; 55' rig. Verre, 65' Zaccagni)

SPAL-Verona 0-2 (14' Pazzini, 85' Stepinski)

recupero 17a giornata della Serie A 2019/20 - Tutte le news

Data, orario e luogo: mercoledì 5 febbraio, ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma