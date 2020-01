Lazio inarrestabile: 10 vittorie di fila in Serie A, è record assoluto per i biancocelesti

Notte da record per la Lazio che batte 1-0 il Napoli all'Olimpico e festeggia la decima vittoria di fila in campionato. Una striscia fantastica, quella della squadra di Simone Inzaghi, che era iniziata il 27 ottobre allo stadio Franchi con il successo per 2-1 sulla Fiorentina e che rappresenta il primato assoluto nella storia del club biancoceleste che proprio in settimana ha festeggiato il suo 120esimo compleanno. Migliorato il record precedente di 9 successi consecutivi era stato centrato nella stagione 1998-99: all'epoca in panchina c'era Sven Goran Eriksson, in campo giocatori del calibro di Christian Vieri, Pavel Nedved, Alessandro Nesta, Dejan Stankovic e Sinisa Mihajlovic. Quella squadra aveva sfiotato lo scudetto e aveva chiuso il campionato al secondo posto alle spalle del Milan allenato da Alberto Zaccheroni.

Le 10 vittorie di fila della Lazio

Giornata Partita Risultato 10 Fiorentina-Lazio 1-2 11 Lazio-Torino 4-0 12 Milan-Lazio 1-2 13 Lazio-Lecce 4-2 14 Sassuolo-Lazio 1-2 15 Lazio-Udinese 3-0 16 Lazio-Juventus 3-1 17 Cagliari-Lazio 1-2 18 Brescia-Lazio 1-2 19 Lazio-Napoli 1-0