La Lazio é da Scudetto. La partita dell'Olimpico fuga qualsiasi dubbio. La squadra di Simone Inzaghi se la puó giocare fino alla fine con Juventus e Inter, entrambe giá battute in questa stagione. Nella gara equilibrata dell'Olimpico, fanno la differenza la fame biancoceleste e la serata di grazia di Milinkovic-Savic, che segna la rete decisiva a suggello di una prestazione fantastica. Inter bene in alcune ripartenze nel primo tempo, ma inerme nella ripresa, quasi travolta dallo spirito dei padroni di casa. Conte ha ritardato i cambi e inserito Eriksen solo nel finale. Ora dovrá ritrovare compattezza in vista degli impegni in Europa League e dell'imminente scontro diretto con la Juventus. La Lazio invece prosegue nel suo lungo volo, che pare inarrestabile (19 risultati utili consecutivi) in questa stagione magica.

Milinkovic-Savic e Ciro Immobile nell'abbraccio del post partita dopo la vittoria per 2-1 della Lazio sull'InterGetty Images

Il tabellino di Lazio-Inter 2-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (Dall'80' Cataldi), Luis Alberto, Jony (Dal 63' Lazzari); Caicedo (Dal 63' Correa), Immobile. All. Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin (Dall'86' Sanchez), De Vrij, Skriniar; Candreva (Dal 76' Moses), Vecino, Brozovic (Dal 76' Eriksen), Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 44' Young (I), 50' rig. Immobile (L), 69' Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: De Vrij, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Godin, Lazzari, Milinkovic-Savic

Lazio-Inter - 2020Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

8' - Incrocio dei pali clamoroso di Milinkovic-Savic! Che tiro. Bolide dai 25 metri del serbo, palo pieno.

19' - Strakosha! Bella parata del portiere della Lazio su Lukaku: il belga aveva calciato col mancino dopo un ottimo pallone di Brozovic. Coast to coast in contropiede velocissimo del croato.

44' - YOUNG! GOL1 0-1 Inter! L'inglese apre per Candreva, che tira potente: respnge Strakosha e Young a centro area calcia bene. Palla che rimbalza e poi si insacca sotto la traversa.

50' - IMMOBILE su rigore. GOL! 1-1 Lazio. Trasforma perfettamente il rigore l'attaccante. Il penalty era stato concesso per tocco di De Vrij in area sullo stesso Immobile.

69' - MILINKOVIC-SAVIC! GOL! 2-1 Lazio! Prima tiro di Marusic, respinge Brozovic sulla linea, poi la prende Milinkovic e col mancino infila all'angolino. Non la vede partire Padelli.

78' - ANNULLATO IL GOL ALL'INTER. Eriksen impegna Strakosha, poi Young serve dentro Lautaro che insacca. Ma é fuorigioco netto.

85' - Padelli salva l'Inter! Gran parata su Immobile, che a tu per tu non riesce a mettere dentro. Aveva fatto una giocata super per liberarsi al tiro Immobile.

90' - Occasione Inter. Indecisione di Luiz Felipe, Strakosha anticipa Lautaro, poi Eriksen serve Lukaku: tiro potente, ma salva Acerbi.

MVP del match

Sergej Milinkovic-Savic - Dominante, fisicamente e tecnicamente. Oltre al gol, offre una prestazione eccellente e completa. Palleggio fine, forza nei duelli, mai una giocata banale.

La statistica chiave

56 - I punti della Lazio: il precedente record dei biancocelesti dopo 24 giornate di Serie A risaliva alla stagione 1998/99 (51).

Fantacalcio

Promosso - Ashley Young - Gran partita. Il primo gol "italiano" e tanti affondi a sinistra. Quando parte palla al piede, non si ferma. In ottima condizione.

Bocciato - Daniele Padelli - Ancora una serata di enorme difficoltá. Esce male sul primo gol, parte in ritardo sul mancino di Milinkovic-Savic. L'assenza di Handanovic pesa tantissimo.