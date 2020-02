Lazio-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Gianluca Rocchi, sezione di Firenze

Lazio-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Lazio-Inter, in programma domenica 16 febbraio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Lazio

Parma-Lazio 0-1 (41' Caicedo)

Lazio-Verona 0-0

Lazio-Spal 5-1 (3', 29' Immobile, 16', 38' Caicedo, 58' Adekanye, 65' Missiroli)

Roma-Lazio 1-1 ( 26' Dzeko, 34' Acerbi)

Napoli-Lazio 1-0 (2' Insigne)

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Napoli 0-1 (57' Ruiz)

Inter-Milan 4-2 (40' Rebic, 46' Ibrahimovic, 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij, 93' Lukaku)

Udinese-Inter 0-2 (64' e rig. 71' Lukaku)

Inter-Fiorentina 2-1 (44' Candreva, 60' Caceres, 67' Barella)

Inter- Cagliari 1-1 (29' Lautaro Martinez, 78' Nainggolan)

