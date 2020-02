Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Lulic.

Squalificati: -

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: Gagliardini, Handanovic.

Squalificati: -

Statistiche Opta

L'Inter ha perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (5V, 1N), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata.

La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l'Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato.

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A: i biancocelesti non tengono la porta inviolata per tre gare consecutive nella competizione dal marzo 2015, con Stefano Pioli in panchina.

Lazio (18) e Inter (16) sono le due squadre imbattute da più tempo in Serie A: più in generale, solamente il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Per la prima volta nella storia della Serie A si affrontano alla 24ª giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18.

Inter e Lazio sono le due squadre con meno reti al passivo in questo campionato (entrambe 20): tuttavia dal 2010/11 in avanti, la miglior difesa della Serie A alla vigilia della 24ª giornata aveva sempre subito meno di 20 gol.

Inter (54.3%) e Lazio (51.4%) sono le due squadre con la più alta percentuale di tiri nello specchio nella Serie A in corso.

Antonio Conte è imbattuto da allenatore contro la Lazio in Serie A (5V, 2N): solo contro Udinese (nove) e Parma (otto) il tecnico dell’Inter conta più panchine senza sconfitta nella competizione.

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile non segna da due partite di campionato e non arriva a tre di fila senza reti all'attivo da maggio 2019: dopo aver trovato due reti nelle sue prime tre sfide contro l'Inter in Serie A, è rimasto a secco nelle successive otto.

Da una parte, Romelu Lukaku è il miglior marcatore in trasferta dei maggiori cinque campionati europei 2019/20 (12), dall'altra Ciro Immobile è quello che ha realizzato più gol in casa (15, al pari di Cristiano Ronaldo).